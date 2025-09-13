Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçaklığı imparatorluğundan medya patronluğuna

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi. Tekdağ dahil 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen isimler: Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Rumert Onur Can, Murat Can, Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kaya, Cemal Can

Gözaltına alınan isimler: Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen

50 MİLYARLIK DOLARLIK KARA PARA TRAFİĞİ

Sabah'ın haberine göre, 2022'de başlatılan soruşturma kapsamında örgütün 2020-2021 yılları arasında 88 milyar TL'lik kara para akladığı, 2021-2025 döneminde ise bu miktarın 50 milyar dolara ulaştığı belirlendi. Araştırmada, şirketin yöneticilerinden Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın, 2016 yılında "uluslararası sigara kaçakçılığı" ağına liderlik ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

2016'DA DA GÖZALTINA ALINMIŞLAR

Soruşturmada, şüphelilerin 11 farklı ülkede toplam 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettikleri tespit edildi. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, 9 ay süren çalışmalar sonucunda Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalarda üretilip ihraç ediliyormuş gibi gösterilen sigaraların aslında 11 ülke üzerinden piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bu operasyon kapsamında Can Holding'in sahibi Murat Can ve Mehmet Şakir Can gözaltına alındı.

Ayrıca, suç örgütü liderlerinin kendileriyle ilgili olumsuz haberleri medyadan sildirdikleri de ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, ihraç edilmek üzere hazırlanmış gibi görünen sigaraların aslında iç piyasaya sürüldüğü belirlendi.

121 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Talebi değerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Kayyum atanan şirketlerin bazıları ise şöyle aktarıldı:

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi"

TEKFEN HOLDİNG'DEKİ HİSSELERİNE DE EL KONULDU

Can Holding'in Tekfen Holding'de yüzde 17,56 oranında hissesi bulunuyordu.

Tekfen, bu hisselere de el konulduğunu açıkladı. Açıklamada şu bilgi verildi:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nınkararı ile; Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır."