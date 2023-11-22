Çameli Yeni Mahalle Göleti Projesi İçin İnşaat Sözleşmesi Gerçekleştirildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde proje inşaat sözleşmesi gerçekleştirilen yeni gölet, Yeni Mahallesi'nin tarımı ve doğal yaşamına önemli katkı sağlayacak.

Çameli ilçesinde devam etmekte olan tarımsal kalkınmayı destekleme programı kapsamında, "Çameli Yeni Mahalle Göleti" projesinin inşaat sözleşmesi yapıldı. 17 Kasım 2023 tarihinde yapılan sözleşmenin bedeli 47 milyon 943 bin 950 TL olarak belirlendi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, müjdelediği yeni gölet ile bölgenin hem tarım hem de doğal yaşamdaki canlıların ihtiyacının karşılanacağını duyurdu. Başkan Arslan, "Projemizdeki başlıca amacımız sulama suyu ihtiyacını karşılamak ve ilçemizde yapılan toplulaştırmaya ve yeni yollara göre sulama şebekesi yaparak her tarlanın başına modern sulama sistemleri getirerek tarımsal üretimin artması sağlamaktır. Modern sulama sistemleri sayesinde ürünlerimizi vaktinde sulayarak, kuru tarım yapılan arazilerimizde sulu tarıma geçerek tarımsal ürünlerde verim ve çeşitliliğin arttırılmasını hedeflemekteyiz. Söz verdiğimiz gölet projelerimizi devletimizin bizlere sunduğu imkan dahilinde teker teker gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ