Çameli'nde Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü, Çameli ilçesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen program İlçe Kaymakam vekili Mustafa Gürbüz, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amir Vekili Volkan Mıdık, protokol üyeleri, gaziler ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

"Tüm Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum"

Programda konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Gazimiz Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra 19 Eylül 1921 Günü Mareşallik ve Gazilik unvanları verilmiş ve 19 Eylül günü Gaziler Günü olarak addedilmiştir. Kahraman Türk Ordusu'nda her zaman kanaatiyle, imanıyla, itaatiyle, hiçbir korkunun yıldıramadığı eşsiz cesaretiyle; canlarını veren şehitlerimizi ve gövdelerini siper ederek canları pahasına düşmanın önünde bir duvar olan gazilerimizi hiç bir zaman unutmayacağız. Tüm Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunarak 19 Eylül Gaziler Gününü kutlar; ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimize de yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret dileriz. Ruhları şad olsun" dedi. - DENİZLİ