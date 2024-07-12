Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işverenlerin ve iş arayan vatandaşların ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler ürettiklerini ifade etti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Sosyal medya platformu X'teki hesabından İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımlayan Bakan Işıkhan "17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş tespit ettik" dedi.

"17 BİN 181 İŞLETMEYLE İLETİŞEME GEÇTİK"

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde; "En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik."

LİSTENİN BAŞINDA KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ VAR

Bakan Işıkhan'ın yayımladığı rapora göre açık iş oranı en yüksek sektörler sırasıyla Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri, İmalat ve Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor oldu.

EN ÇOK MAKİNECİ VE KONFEKSİYON İŞÇİSİ ARANIYOR

Rapora göre en fazla açık işi olan meslekler ise; makineci, konfeksiyon işçisi, servis elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı, depo işçisi, gazaltı kaynakçısı, beden işçisi, ön muhasebeci ve metal işleri seri üretim tezgah işçisi oldu.