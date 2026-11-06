CACCI Genel Kurulu, Hisarcıklıoğlu'nu yeniden Başkan Yardımcılığına seçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcılığı görevine, 2027-2028 dönemi için yeniden seçildi.

Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Uluslararası iş kuruluşlarında ülkemizi ve iş dünyamızı gururla temsil etmeye devam ediyoruz. 28 ülkenin üye olduğu Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu'nun (CACCI) Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildim. 2027-2028 döneminde iş dünyamızı temsil etmeye devam edeceğim. Türk iş dünyamız, 367 Oda ve Borsamız adına gurur duydum. Ne mutlu ki, TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı