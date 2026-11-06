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CACCI Genel Kurulu, Hisarcıklıoğlu'nu yeniden Başkan Yardımcılığına seçti

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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkan Yardımcılığına 2027-2028 dönemi için yeniden seçildi. Hisarcıklıoğlu, Manila'daki Genel Kurul'da seçildiğini belirterek 28 ülkenin üye olduğu CACCI'de 367 Oda ve Borsa adına Türk iş dünyasını temsil edeceğini açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcılığı görevine, 2027-2028 dönemi için yeniden seçildi.

Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Uluslararası iş kuruluşlarında ülkemizi ve iş dünyamızı gururla temsil etmeye devam ediyoruz. 28 ülkenin üye olduğu Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu'nun (CACCI) Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildim. 2027-2028 döneminde iş dünyamızı temsil etmeye devam edeceğim. Türk iş dünyamız, 367 Oda ve Borsamız adına gurur duydum. Ne mutlu ki, TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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