Büyükaslıhanlar Köyü'nde Sağlıklı İçme Suyu İçin Sondaj Çalışmaları Başladı
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde, hayırseverlerin katkılarıyla sağlıklı içme suyu temini amacıyla sondaj açılması ve terfi hattı yapım çalışmaları başladı. Proje için protokol imzalandı ve kaymakam, köy halkı için önemine vurgu yaptı.
Projenin uygulanması kapsamında, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı olan Dumlupınar Kaymakamı Alperen Teltik ve projeye destek veren hayırsever vatandaşlar tarafından içme suyu sondajına ilişkin protokol imzalandı.
Kaymakam Teltik, projenin köy halkı için önemine dikkat çekerek, "Çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan, destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Projenin köyümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA