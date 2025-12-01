Haberler

Büyükaslıhanlar Köyü'nde Sağlıklı İçme Suyu İçin Sondaj Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde, hayırseverlerin katkılarıyla sağlıklı içme suyu temini amacıyla sondaj açılması ve terfi hattı yapım çalışmaları başladı. Proje için protokol imzalandı ve kaymakam, köy halkı için önemine vurgu yaptı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde, hayırseverlerin katkılarıyla sağlıklı içme suyu temini amacıyla sondaj açılması, terfi binası ve terfi hattı yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Projenin uygulanması kapsamında, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı olan Dumlupınar Kaymakamı Alperen Teltik ve projeye destek veren hayırsever vatandaşlar tarafından içme suyu sondajına ilişkin protokol imzalandı.

Kaymakam Teltik, projenin köy halkı için önemine dikkat çekerek, "Çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan, destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Projenin köyümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
