BUYSAD Yönetimi, Gıda Güvenliği İçin Denetim Talep Etti

BUYSAD Yönetimi, Gıda Güvenliği İçin Denetim Talep Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetimi, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile gerçekleştirdiği ziyarette, endüstriyel yemek sektöründeki sorunlar ve gıda güvenliği konularını ele aldı. Ruhsatsız işletmelere karşı sıkı denetim talep eden dernek, kamusal denetimlerin artırılmasını ve sektördeki standartların yükseltilmesini vurguladı.

BUYSAD Yönetimi, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'a yaptığı ziyarette sektörün yapısal sorunlarını ve denetim beklentilerini paylaştı ve gıda güvenliği ile personel eğitimleri için destek talep etti.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, çalışma ruhsatını 'endüstriyel yemek üretimi' olarak almadan faaliyet gösteren işletmelerle mücadele, endüstriyel yemek sektörünün sorunları, gıda güvenliği ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Ruhsatsız üretim yapan işletmelere karşı sıkı denetim talebi

Ziyarette konuşan BUYSAD Başkanı Şakir Özen, dernek olarak uzun yıllardır endüstriyel yemek sektörünün gelişimi için çalıştıklarını belirtti. Gıda gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen bir alanda faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Özen, "Kayıt dışı, çalışma ruhsatını 'endüstriyel yemek üretimi' olarak almadan faaliyet gösteren işletmeler sadece haksız rekabete yol açmıyor, halk sağlığını da riske atıyor. Gıda güvenliği için kamusal denetimlerin daha sık ve etkin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada öncelikli olarak biz kurumsal firmaların denetlenmesini talep ediyor, ardından sektördeki diğer tüm üretim noktalarının da aynı titizlikle kontrol edilmesini bekliyoruz. Kurumsal işletmeler olarak kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

BUYSAD olarak sektörün tarım politikalarıyla daha uyumlu hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özen, "Gıda güvenliğini önceleyen üretim anlayışının teşvik edilmesi ve sektördeki standartların yükseltilmesi gerektiğini" ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ise BUYSAD'ın dinamik yapısını ve sektörün kent ekonomisindeki rolünü takdir ettiklerini belirtti. Acar, "Gıda güvenliği ve sağlıklı üretim için kamu ve özel sektörün iş birliği kritik öneme sahip. BUYSAD gibi sektörel temsilcilerle yürütülecek ortak çalışmalarla hem tüketici sağlığı korunur hem de sektördeki kalite artar" dedi.

Gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Acar, kontrol mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, "BTSO Mutfak Akademi ve BUYSAD iş birliğiyle, endüstriyel yemek sektöründe üretim süreçlerinde görev alan profesyonellere yönelik mesleki eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüteceklerini" de sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler kontak açtı

Anlaşma tamam! İstanbul'da hayatı felç eden grev sona erdi
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.