Butko Zeytini Hasat Sezonu Başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen ve uluslararası alanda "Üstün Lezzet Ödülü" kazanan Butko Zeytini'nin 2025-2026 hasat sezonu başladı.

İlk hasada Artvin Valisi Dr. Turan Ergün de katılırken, Demirkent köyünde düzenlenen hasat etkinliğinde katılımcılar bölgeye özgü toplama yöntemiyle merdiven yardımıyla zeytin ağacına çıkarak zeytinleri dalından tek tek topladılar.

2006 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı'nda "Üstün Lezzet Ödülü" kazanan Butko Zeytini, Çoruh Vadisi'nin mikroklima özelliği sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden yoğun talep görüyor. Yaklaşık 880 dekarlık alanda 25 bin zeytin ağacının bulunduğu bölgede, ağaçların boyları 8 ila 12 metre arasında değişiyor. Yüksek ağaçlardan zeytin toplamak için üreticiler merdiven kullanırken, toplanan zeytinler daha sonra sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor.

"Karadeniz'de alışılmadık bir ürün ama Artvin'in iklimi zeytine uygun"

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Yusufeli'nin zeytin üretiminde örnek bir bölge haline geldiğini söyledi. Vali Ergün "Yusufeli ilçemize bağlı Demirkent köyündeyiz. Bu bahçede nasıl bir emek var, görüyorsunuz. Her zeytin ağacının altı neredeyse bir ev temeli gibi taşlarla örülerek toprak çekilerek düzeltilmiş ve zeytin üretiliyor. Zeytin Karadeniz'de çok alışılmış bir ürün değil ama Artvin'in kendine özgü klimatik iklim özelliği taşıyan Çoruh Vadisi'nde bizim kendimize özgü Butko zeytini türümüz yer alıyor. Nusret Yazıcı'nın bahçesinden 2025-2026 yılı zeytin hasadını hep beraber başlatmış olduk. Türkiye'nin yaklaşık 9 milyon dekardan fazla bir alanda zeytin üretimi yapılıyor. Türkiye, zeytin üretiminde dünyada da sayılı ülkelerden biri. Geçen yıl verim artışıyla birlikte 3 milyon 750 bin ton zeytin üretildi. Artvin'de 880 dönümlük alanda zeytin üretimi yapılıyor. Yaklaşık yüz dönümü burada, Demirkent'te gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 25 bin civarında zeytin ağacımız var. 550 ton civarında zeytin üretimi ve 66 ton yağ üretimi geçen yıl gerçekleşti. Bu yıl biraz daha rekolte düşük, yine 450-500 ton arasında bir üretim bekleniyor" dedi.

"Butko Zeytini, Artvin'de altın değerindedir"

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise zeytinin bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak "Bir yıllık üretimi yaklaşık 500 tona yaklaşan zeytinimizi burada yerinde görme, zahmetini ve emeğini yerinde inceleme, geleceğe ve ekonomiye kazandırma adına sayın Valimizle birlikte burada hasat yaptık. Artvin'de, Yusufeli'nde zeytin altın değerindedir, çok kıymetlidir. Artvin Ticaret Borsası olarak bir hafta önce Artvin zeytininin fiyatlarını belirledik. Ayrıca Butko Zeytini ile ilgili bir ay önce coğrafi tescil çalışması başlattık. Artvin'de Butko Zeytini'nin en kısa sürede coğrafi tescilini almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN