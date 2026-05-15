Nisan 2026 bütçe verileri: Harcamalar 5.95 trilyon, gelirler 5.19 trilyon lira

Merkezi yönetim bütçesinden ocak-nisan döneminde 5 trilyon 950 milyar 322 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri 5 trilyon 191 milyar 546 milyon liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan 2025'te 1 trilyon 132 milyar 127 milyon lira iken bu yılın nisan ayında yüzde 34,7 artışla 1 trilyon 524 milyar 4891 milyon liraya yükseldi. Böylece 2026'da merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i kullanılmış oldu.

Faiz dışı denge geçen yıl nisanda 85 milyar 945 milyon lira fazla verirken, bu yılın aynı ayında 81 milyar 95 milyon lira açık oluştu.

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,4 artarak 1 trilyon 267 milyar 259 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı da 2025'in aynı ayında yüzde 6,8 iken geçen ay yüzde 7,8 olarak hesaplandı.

Nisanda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 artarak 397 milyar 654 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 artışla 50 milyar 750 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i harcandı. Nisanda yüzde 60,9 artışla 105 milyar 905 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 artarak 521 milyar 514 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 6 trilyon 870 milyar 794 milyon lira ödeneğin yüzde 7,6'sı kullanıldı.

Nisanda 125 milyar 923 milyon lira sermaye gideri yapılırken, sermaye transferi 29 milyar 893 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri 35 milyar 620 milyon lira oldu. Faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalışla 257 milyar 632 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın nisan ayında 957 milyar 413 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 23,9 artarak 1 trilyon 186 milyar 164 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin nisan ayı gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 7,5 iken geçen ay yüzde 7,3 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2025'in nisan ayına göre yüzde 28,5 artarak 1 trilyon 12 milyar 190 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 7,1 iken geçen ay yüzde 7,3 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 3 artarak 138 milyar 495 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 28 milyar 321 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7 milyar 159 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla nisanda geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 36,6, kurumlar vergisi yüzde 12,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 28,5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 76,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 33,5, damga vergisi yüzde 50,8, harçlar yüzde 95,4 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 22,7 artarken, özel tüketim vergisi yüzde 11,7 azaldı.

Ocak-nisan dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri, Ocak-Nisan 2025 döneminde 4 trilyon 249 milyar 713 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 40 artışla 5 trilyon 950 milyar 322 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2026'da merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon lira ödeneğin yüzde 31,4'ü kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,6 artarak 4 trilyon 816 milyar 619 milyon liraya çıktı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 29,7 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, söz konusu dönemde yüzde 42 artışla 1 trilyon 696 milyar 580 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 34,6'sı kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,6 artarak 215 milyar 257 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin yüzde 35,9'u kullanılmış oldu.

Ocak-nisan döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin yüzde 29,7'si harcandı. Bu dönemde yüzde 46,8 yükselişle 371 milyar 228 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler yüzde 33,4 artarak 2 trilyon 125 milyar 304 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 6 trilyon 870 milyar 794 milyon lira ödeneğin yüzde 30,9'u kullanıldı.

Söz konusu dönemde 242 milyar 372 milyon lira sermaye gideri, 65 milyar 927 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri, 99 milyar 950 milyon lira olarak hesaplandı.

Faiz giderleri yüzde 56,5 artarak 1 trilyon 133 milyar 703 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise geçen yılın ocak-nisan döneminde 3 trilyon 364 milyar 182 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 54,3 artışla 5 trilyon 191 milyar 546 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak-nisan dönemi gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 26,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 31,9'a yükseldi.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-nisan dönemine göre yüzde 55,6 artarak 4 trilyon 372 milyar 557 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 31,6 olarak kayıtlara geçti.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de yüzde 53,7 artarak 669 milyar 446 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 110 milyar 187 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 39 milyar 356 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 61,8, kurumlar vergisi yüzde 733,6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 47,6, özel tüketim vergisi yüzde 16, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 44,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 31,4, damga vergisi yüzde 54,6, harçlar yüzde 82,9 ve diğer vergi gelirleri yüzde 30,7 arttı.

