Bütçe uygulama sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri mayısta 317 milyar 753 milyon lira, bütçe giderleri 173 milyar 777 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 203,9 artışla 317 milyar 753 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 47,3 artarak 173 milyar 777 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, mayısta 143 milyar 977 milyon lira fazla verdi.

(Sürecek)