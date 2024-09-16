Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Ağustos ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre bütçe ağustosta 129,6 milyar TL açık verdi. Temmuzda açık 96,8 milyar TL olmuştu.

GELİR VE GİDERLER

Ağustosta bütçe giderleri 820,3 milyar lira olurken gelirler 690,7 milyar lira oldu. Ağustos ayında faiz dışı denge ise 32,6 milyar TL açık verdi. Ocak-ağustos döneminde toplam açık ise 973,6 milyar TL oldu.

8 AYLIK AÇIK 209 MİLYAR TL

8 aylık dönemde bütçe giderleri 6 trilyon 226,6 milyar lira olurken gelirler ise 5 trilyon 253 milyar lira oldu. Faiz dışı açık 8 ayda 209,6 milyar TL olarak gerçekleşti.