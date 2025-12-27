Buse Bilim Koleji öğrencileri Esenboğa Havalimanında pilotlarla buluştu

Buse Bilim Koleji öğrencileri, Ankara Esenboğa Havalimanında deneyimli pilotlar tarafından verilen seminere katıldı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, TAV Konferans Salonu'nda düzenlenen "Nasıl Pilot Olunur?" başlıklı seminere katılarak havacılık sektörünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Uçuş eğitmeni Seher Ortatatlı ve alanında deneyimli pilotlar tarafından verilen seminerde, pilotluk mesleğinin gereklilikleri, uçuş eğitimi süreçleri ve havacılıkta kariyer olanakları ele alındı.

Öğrenciler, sorularıyla seminere aktif katılım sağlayarak havacılığa dair merak ettikleri konularda bilgi aldı.

Programın sonunda, seminere katkılarından dolayı uçuş eğitmeni Seher Ortatatlı'ya Buse Bilim Koleji öğrencileri tarafından plaket takdim edildi.

Etkinlik, gençlere havacılık alanında ilham veren ve mesleki farkındalık kazandıran anlamlı bir deneyim oldu.