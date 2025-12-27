Haberler

Buse Bilim Koleji öğrencileri Esenboğa Havalimanında pilotlarla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buse Bilim Koleji öğrencileri, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda deneyimli pilotlar tarafından düzenlenen 'Nasıl Pilot Olunur?' seminerine katılarak havacılık sektörünü yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler, seminerde pilotluk mesleği ve kariyer olanakları hakkında bilgi aldı.

Buse Bilim Koleji öğrencileri, Ankara Esenboğa Havalimanında deneyimli pilotlar tarafından verilen seminere katıldı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, TAV Konferans Salonu'nda düzenlenen "Nasıl Pilot Olunur?" başlıklı seminere katılarak havacılık sektörünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Uçuş eğitmeni Seher Ortatatlı ve alanında deneyimli pilotlar tarafından verilen seminerde, pilotluk mesleğinin gereklilikleri, uçuş eğitimi süreçleri ve havacılıkta kariyer olanakları ele alındı.

Öğrenciler, sorularıyla seminere aktif katılım sağlayarak havacılığa dair merak ettikleri konularda bilgi aldı.

Programın sonunda, seminere katkılarından dolayı uçuş eğitmeni Seher Ortatatlı'ya Buse Bilim Koleji öğrencileri tarafından plaket takdim edildi.

Etkinlik, gençlere havacılık alanında ilham veren ve mesleki farkındalık kazandıran anlamlı bir deneyim oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme