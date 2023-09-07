Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Madagaskar'dan gelen heyete ormancılık eğitimi verdi

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Madagaskar'dan gelen heyete Orhaneli ilçesinde bulunan maden sahalarında ormancılık eğitimi düzenledi. Toplantıda ağaçlandırma, erozyon, sel kontrol ve toprak muhafaza faaliyetleri hakkında teorik eğitim verildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, ağaçlandırma, fidan dikimi ve bakımı konularında inceleme ve teknik eğitim amacıyla Madagaskar'dan gelen heyete Orhaneli ilçesinde bulunan maden sahalarında eğitim toplantısı düzenlendi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne inceleme ve teknik eğitim amaçlı Madagaskar'dan heyet geldi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek önderliğinde, Madagaskar'dan gelen heyete, Orhaneli ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde bulunan maden sahasında ormancılık çalışmaları hakkında genel bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ağaçlandırma, erozyon, sel kontrol ve toprak muhafaza faaliyetleri hakkında teorik eğitim verilen toplantıda, Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Yalvaç ve Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Serdar Onat maden rehabilitasyon sahalarında incelemelerde bulundu.