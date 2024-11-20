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Bursa Orhangazi'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor

Bursa Orhangazi'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Açılıyor
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Bursa'nın Orhangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm sağlamak amacıyla Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Cargill işbirliğinde yeni bir rehabilitasyon merkezi açıyor. Merkezin 2025'in ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor ve sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve sahiplendirilmesi için uluslararası standartlarda hizmet verecek.

Bursa'nın Orhangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm getirmek amacıyla Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Cargill işbirliğinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi açıyor.

Cargill'den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen temel atma töreninin ardından inşaat çalışmalarına başlanacak olan Merkezin, 2025'in ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kritik bir toplumsal ihtiyaca cevap verecek olan Orhangazi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hayvan bakımında başarılı uygulamaları teşvik edecek, insani programlar aracılığıyla sokak hayvanlarının sayısını azaltacak ve kamuoyunu bilinçlendirecek. Tesis, sokak hayvanlarının şefkat ve özenle beslendiği, tedavi edildiği ve sahiplendirildiği toplumsal bir merkez işlevi görecek.

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde 36 bin 066 metrekarelik alanda kurulacak olan yeni merkezde hayvanların korunması, yaşatılması ve rehabilitasyon süreçleri uluslararası standartlarda yönetilecek. Merkezde, geçici barınma alanları, kediler ve köpekler için kısırlaştırma sterilizasyon operasyon üniteleri, yaralı veya hasta hayvanlar için tedavi üniteleri, ecza deposu, gıda soğuk hava deposu, yönetim binası, personel tesisleri ve güvenlik birimleri yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Çözümleri Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, fabrikalarının bulunduğu toplulukları desteklemenin Cargill için bir öncelik olduğunu belirtti.

Tarakçıoğlu, "Orhangazi'de Cargill İlkokulu, Cargill 112 Acil Durum Merkezi ve Cargill Sağlık Merkezinin başarıyla kurulmasının ardından, bu yeni rehabilitasyon merkeziyle sokak hayvanlarının refahına katkıda bulunacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

TİDER Başkanı Hande Tibuk da sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve bakım sorunlarının toplumun her kesimini ilgilendirdiğine dikkati çekerek, sokak hayvanları konusunda belediyelerin özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma yapmalarının, sorunun çözümüne yardımcı olabileceğini aktardı.

Tibuk, sokaktan hayvanlarını toplayarak bir sonuca ulaşılmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Belediyelerin konuyu sağlıklı yönetebilmesi için STK'lar ve gönüllülerin de sürece dahil edilmesi çok önemli. Her belediye, hayvanların yaşamına duyarlı bir sivil toplum kuruluşuyla işbirliğine gittiğinde, zaten o STK'nın gönüllülerinin de gücünden yararlanabilir. TİDER'in amacı ihtiyaç sahiplerinin temel yaşam gereksinimlerini temin etmekte yardımcı olmak. Önceliğimiz olan vatandaşlarımızın yanında hayvan dostlarımızın da temel ihtiyaçlarını önemsiyor ve bu alanda projeler üretiyoruz. Orhangazi Belediyesi ve Cargill ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu projeyle ülkemizdeki diğer kurumlara da örnek olacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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