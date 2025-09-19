Bursa'nın Ev Tekstili Sektöründeki Rolü Güçleniyor

Bursa'nın ve BUTTİM'in ev tekstili sektöründeki merkezi konumuna dikkat çeken BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, "Bursa, köklü tekstil geleneği, üretim kapasitesiyle ve ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin ev tekstili sektöründe lokomotif şehirlerinden biri. BUTTİM olarak bizler, bu potansiyeli daha da büyütmek, firmalarımızın hem ulusal hem de uluslararası pazarda güçlenmesi ve ihracat kapasitelerini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Ufuk Ocak'ı ağırladı. Ev tekstili sektörünün güncel sorunları, hedefler ve iş birliği fırsatlarının masaya yatırıldığı ziyarette Başkan Şengül, Ufuk Ocak'a destek mesajlarını iletti. Bursa'nın ve BUTTİM'in ev tekstili sektöründeki merkezi konumuna dikkat çeken Sadık Şengül, "Bursa, köklü tekstil geleneği, üretim kapasitesiyle ve ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin ev tekstili sektöründe lokomotif şehirlerinden biri. BUTTİM olarak bizler, bu potansiyeli daha da büyütmek, firmalarımızın hem ulusal hem de uluslararası pazarda güçlenmesi ve ihracat kapasitelerini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. BUTTİM çatısı altında faaliyetlerini sürdüren firmalarımız, yalnızca Bursa ekonomisine değil aynı zamanda ülkemizin ihracat kapasitesine da çok ciddi katkı sağlamaktadır. Bursa'yı ev tekstilinde dünya çapında bilinen ve tercih edilen bir marka haline getirmek ve sektör temsilcilerimizin her alanda daha güçlü bir yapıya kavuşması için yeni projeler geliştiriyor, uluslararası fuarlardan ticaret heyetlerine kadar birçok alanda öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda sektör paydaşlarımızla iş birliği içinde olmaya, ülkemize ve şehrimize katma değer sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ufuk Ocak'a desteklerini ileten Şengül, "TETSİAD'ın sektördeki misyonu ve sağladığı katkılar çok değerli. Yıllardır sektöre yön veren bir çatı kuruluş olan TETSİAD, yalnızca üreticilerimizin sorunlarına çözüm aramakla kalmamış, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü de artırmıştır. Sayın Ufuk Ocak'ın yıllardır sektörümüze kazandırdığı değerli çalışmaları, vizyonu, tecrübesi ve ortaya koyduğu güçlü perspektif ile sektörümüzün gücünü artıracak çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyor, bu önemli yolculukta Sayın Ufuk Ocak'a ve ekibine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TETSİAD başkan adayı Ufuk Ocak ise, "Ev tekstili sektörümüz, sahip olduğu bilgi birikimi, tasarım gücü ve üretim kapasitesiyle dünya ölçeğinde söz sahibi olabilecek potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendirebilmemiz için ortak bir vizyona ve güçlü iş birliklerine ihtiyaç var. Bursa, ihracat hacmi ve üretim kalitesiyle bu vizyonun merkezinde yer alıyor. BUTTİM'in sektöre sağladığı katkılar, ülkemizin ihracat hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Bizler de TETSİAD çatısı altında, BUTTİM gibi güçlü merkezlerle yakın iş birliği içerisinde olarak sektörümüzü daha ileriye taşımaya kararlıyız. Sektörümüzün başarısı, birlik ve beraberlik içinde atacağımız adımlarla mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.