Haberler

Bursa Kestane Şekeri, AB Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Güncelleme:
Bursa Kestane Şekeri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) girişimleri ile Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bu tescilin üreticilere ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Bursa Kestane Şekeri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) girişimleriyle Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa Kestane Şekeri'mizin adını dünyaya taşıması; üreticilerimize, ticaretimize ve ihracatımıza önemli katkılar sağlayacak. Kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BTSO, Bursa'nın geleneksel lezzetlerini uluslararası ölçekte markalaştırmak amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar yurt içinde yedi farklı ürünün tescil sürecine öncülük eden BTSO, AB'den coğrafi işaret tescili alınması konusunda da önemli ilerlemeler kaydetti. Yapılan çalışmalar sonucunda Bursa Siyah İnciri, Gemlik Zeytini ve Bursa Şeftalisi'nin ardından Bursa Kestane Şekeri de kentin AB'den tescil alan dördüncü ürünü oldu.

Bursa kestane şekeri tescillendi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın coğrafi yapısı, tarımsal üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ürünler bakımından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Sahip oldukları değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Burkay, "Bu doğrultuda şehrimize özgü geleneksel ve yöresel ürünler için coğrafi işaret tescili alma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa Kestane Şekeri için yürüttüğümüz Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil sürecini başarıyla tamamladık. AB Komisyonu, yaptığımız başvuruyu uygun bularak resmi tescili gerçekleştirdi. Bu tescil, kestane şekerinin kökeni, üretim yöntemi ve kültürel bağlarıyla Bursa'ya ait olduğunu tüm dünyaya belgelemiştir" dedi.

Coğrafi işaret tescilinin yerel üreticiye ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayacağını vurgulayan Burkay, "Bu tescil, kestane şekerinin doğru şartlarda üretilmesini güvence altına alırken, ulusal ve uluslararası tanıtımını da güçlendirecek. Bursa Kestane Şekeri'mizin dünya çapında bilinirliğinin artması, üreticilerimize, ticaretimize ve ihracatımıza önemli katkılar sunacaktır. Kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bursa Kestane Şekeri, kestane meyvesinin kabuklarının soyulup şurup içinde pişirilerek şekerlendirilmesiyle elde edilen geleneksel bir üründür. Bursa'da 1900'lü yılların başından bu yana meşhur Şekerciler Çarşısı'nda kestane şekeri üretimi yapılmaktadır. O dönemlerde Ankara'dan Bursa'ya gelen heyetlerin dönüşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kestane şekeri götürdükleri de bilinmektedir. Uzun yıllar boyunca kestane şekerinin üretim merkezi Bursa, AB tescili ile bunu belgelemiş oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
