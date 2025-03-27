Bursa İş Dünyasının Duayeni Ergun Kağıtçıbaşı Hayatını Kaybetti

Bursa iş dünyasının duayen ismi Ergun Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti.

Bursa iş ve sanayi dünyasının duayen isimlerinden Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Kağıtçıbaşı, hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede bugün hayata gözlerini yuman 92 yaşındaki Ergun Kağıtçıbaşı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü OSB Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Ergun Kağıtçıbaşı kimdir?

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) uzun yıllar Genel Sekreter olarak görev yapan Ergun Kağıtçıbaşı, Bursa'nın ilk sanayi bölgesi olan Bursa OSB'nin kuruluşunda önemli rol üstlendi.

Bursa'nın ekonomik ve sanayi gelişiminde önemli katkıları bulunan, vizyoner bakışı ve iş dünyasındaki saygınlığıyla tanınan Ergun Kağıtçıbaşı, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kağıtçıbaşı, kısa bir avukatlık kariyerinin ardından 1964 yılında BTSO'da göreve başladı. 33 yıl boyunca BTSO Genel Sekreterlik görevini sürdüren Kağıtçıbaşı, 1996-2008 yılları arasında İngiltere'nin Bursa Fahri Konsolosu olarak da görev yaptı. 1993 yılında Bursa Çimento Şirketler Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Kağıtçıbaşı, bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı. Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kağıtçıbaşı, evli ve 1 çocuk babasıydı. - BURSA