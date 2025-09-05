Haberler

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına 3 uçak, 11 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa Osmangazi'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

OGM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
