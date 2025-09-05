Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa Osmangazi'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

OGM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

