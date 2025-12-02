Bursa'ya yeni vergi dairesi

Bursa Defterdarlığı'na bağlı Büyükorhan, Harmancık ve Keles Malmüdürlüklerinin bünyesinde bulunan bağlı vergi daireleri yetki alanındaki mükelleflerin iş ve işlemleri İl merkezinde yeni kurulan Kozahan Vergi Dairesi Müdürlüğüne devredildi.

Büyükorhan, Harmancık ve Keles Malmüdürlükleri mevcut adreslerinde yeni kurulan Kozahan Vergi Dairesi Müdürlüğüne bağlı Şube olarak 24 Kasım 2025 tarihi itibariyle faaliyetlerine devam etmektedir. Yeni kurulan Kozahan Vergi Dairesi Müdürlüğü, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 71 adresinde 24 Kasım 2025tarihi itibariyle faaliyetine başladı. - BURSA