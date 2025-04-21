Bursa'da Tavuk Yumurtası Fiyatları: Uludağ Üniversitesi'nde Daha Uygun

Bursa'da market ve şarküterilerde 30'lu kolisinin fiyatı 300 lirayı geçen tavuk yumurtaları Uludağ Üniversitesinin Ziraat ve Veteriner fakültelerinin satış mağazalarında 200 liradan satılıyor.

"Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi"ne göre, şubatta 4,10 lira olan yumurta fiyatları martta yüzde 10,48 artarak 4,53 liraya çıktı.

Yumurtada geçen yılın mart ayına göre artış yüzde 66 olurken, haziran ayına göre yükseliş yüzde 136'ya ulaştı. Yumurtada üretici fiyatları hazirandan bu yana aralıksız yükseliyor.

Tüketiciye ise daha yüksek fiyatlara ulaşan yumurtada çiftlik/kümes yumurtalarının 30'lu kolisi 250 liranın, gezen tavuk yumurtalarının kolisi ise 300 liranın üzerine çıktı.

En ucuz protein kaynağının bile pahalı olduğu bu dönemde Uludağ Üniversitesinin Ziraat ve Veteriner fakültelerinin satış mağazalarında 30'lu yumurtaların kolisi 200 liradan satılıyor.

Ziraat Fakültesinin yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu kümeste, özel yemlerle beslenen kanatlılardan elde edilen ve lezzetiyle beğeni toplayan yumurtaların 30'lu kolisi satış mağazalarında 200 liradan satılıyor. Mağazada kekikli tarhana, üzüm suyu, domates suyu gibi öğrencilerin öğrenirken ürettiği ürünler de piyasanın çok altında fiyata alıcı buluyor.

Veteriner Fakültesinin gezen tavuklarından üretilen yumurtaların da 30'lu kolisi 200 liradan satılıyor. Fakültenin mağazasında süt ürünleri de bulunuyor. Fakültelerin akademisyenlerine göre çiftlik ile gezen tavuk yumurtaları arasında bir fark bulunmuyor. - BURSA