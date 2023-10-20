Bursa'da Sri Lanka Gecesi Düzenlendi

Bursa'da Sri Lanka Büyükelçisi Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'nin de katıldığı Sri Lanka gecesi düzenlendi, iki ülke arasında ticari ilişkiler ve kültürel bağlar kuruldu. Sri Lanka Bursa Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız, "Ticari alışverişimiz 2022 yılında 160 milyon dolar, ihracat 120 milyon dolar, ithalat ortalama 280 milyon dolardır. Temennimiz en kısa zamanda 500 milyon dolara çıkmaktır" dedi.

Bursa'da bir otelde düzenlenen tanıtım gecesine, Sri Lanka Büyükelçisi Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Sri Lanka Bursa Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gökhan Dinçer, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, iki ülkeden iş insanları katıldı. Gece, iki ülkenin de milli marşlarının okunmasıyla başladı. Gecede Sri Lanka'nın turistik, kültürel ve gastronomisi Türk iş insanlarına tanıtıldı. İki ülke arasında geçmişte yapılan ticari faaliyetlere değinilirken, ikili ilişkilerin daha da artması temenni edildi.

"Temennimiz en kısa zamanda 500 milyon dolara çıkmaktır"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Sri Lanka Bursa Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız, "Bu etkinliği düzenlememizin sebebi Bursa'da Sri Lanka ile ticaret yapan ve ticaret yapmak isteyen iş adamlarımızı, seyahat acentelerimizi, otellerimizi, büyükelçimiz ile bir araya getirip iki ülke arasındaki hem ticari faaliyetlerimizi geliştirmek, hem de bir gönül köprüsü kurmaktır. 22 milyon nüfusa sahip yüzde 70'i Budist, yüzde 12'si Hindu, yüzde 10'u Müslüman ve yüzde 7'si Hıristiyan olan bu şirin ülke, Hindistan'ın hemen 35 kilometre güneyinde, Hint Okyanusu'nun incisi olarak bilinir. Aynı zamanda Hazreti Adem'in dünyaya ilk ayak bastığı yer olarak bilinir. Türkiye olarak başlıca ihracat kalemi olan makine, demir, çelik, sentetik tekstil kumaşı ve kimyasallardır. İthal ettiğimiz ürünler ise Seylan çayı, medikal yağlar, tarçın başta olmak üzere birçok baharat çeşididir. Ticari alışverişimiz 2022 yılında 160 milyon dolar, ihracat 120 milyon dolar, ithalat ortalama 280 milyon dolardır. Temennimiz en kısa zamanda 500 milyon dolara çıkmaktır. Umarım bu gece fahri konsolosluğumuz olarak hem ekonomik hem kültürel hem de sosyal alanlarda iki ülke arasında ilişkilerimizi artırarak aynı zamanda tanıtıma katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Sri Lanka'nın her şeyini beğeniyoruz, çayını kıskanıyoruz"

Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağını belirten Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, "Her ne kadar aramızda uçakla 10 buçuk saat olsa da bizim gönüllerimiz bir. 1948'den bu yana bağımsız olan bir ülke. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Sri Lanka ile karşılıklı kazan kazan politikasıyla hareket eden bir dış politikaya sahibiz. Sri Lanka'nın her şeyini beğeniyoruz, sadece çayını kıskanıyoruz. Gerçekten Ahmet beyin de ifade ettiği gibi Türkiye ve dünyada çok popüler çay markasına sahipler. 280 milyon dolarlık ticaret hacmini eminim geliştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bursa halkına Sri Lanka'yı tanıma fırsatı sunuyoruz"

Konuşmasına Türkçe iyi dileklerini sunarak başlayan Sri Lanka Büyükelçisi Dissanayake ise, "Öncelikle Sri Lanka Hint Okyanusu'nda bulunan bir adadır. Baharatları ve saf gerçek tarçını ile bilinen bir ülkeyiz. 2023 yılı iki ülke içinde önemli bir yıl. Türkiye Cumhuriyeti kutlarken biz de bağımsızlığımızı kutluyoruz. Bursa halkına Sri Lanka'yı tanıma fırsatı sunuyoruz. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılı kutlanmaktadır" dedi. - BURSA