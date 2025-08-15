Bursa'da Şeftali Alan Kişiden Duygulandıran Hareket

Bursa'da Şeftali Alan Kişiden Duygulandıran Hareket
İznik ilçesinde bir kişi, şeftali alırken çiftçiye bıraktığı not ve para ile 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti. Çiftçi Ramazan Çetin, bu davranış karşısında duygulandığını ifade etti.

Bursa'da bir hareket "insanlık ölmemiş" dedirtti.

İznik ilçesinde bir şeftali bahçesinde ihtiyacı olduğu için şeftali alan bir kişi çiftçiye parasını bırakıp helallik istedi

Çamdibi Mahallesi'nde bir şeftali bahçesinde sulama yapan çiftçi Ramazan Çetin dalda bir not gördü.

Notta, "Kusura bakmayın canımız çok şeftali çekti, üç tane aldık. Hakkınızı helal edin" yazıyordu

Şeftali alan kişi notun yanına da 50 lira bırakmıştı. Gördüğü not ve para karşısında duygulanan çiftçi Ramazan Çetin, "Türk Milleti olarak helal ve haram kavramlarını atalarımızdan çok iyi öğrendik. Ancak son dönemlerde bu durum biraz unutulmuştu. Bu hareket karşısında çok duygulandım. Hakkım sonuna kadar helal olsun. İnsanlık ölmemiş. Hak ve hukuk da çiğnenmemiş oldu" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
