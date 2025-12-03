Haberler

Bursa'da Makine ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen Makine ve Teknolojileri Fuarı, 120'ye yakın firmanın katılımıyla açıldı. Fuarda, talaşlı imalat teknolojileri, kaynak sistemleri ve otomasyon çözümleri tanıtılıyor. Fuar, 6 Aralık’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık ve Makine İmalatçıları Birliği (MİB) tarafından düzenlenen Makine ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Bursa Fuar Merkezi'ndeki 30 bin metrekarelik alanda 120'ye yakın firma son teknoloji ürünlerini yerli ve yabancı alıcılarla buluşturuyor.

Fuarda torna, freze ve CNC tezgahlarının yer aldığı talaşlı imalat teknolojileri ile gaz altı, TIG, MIG ve punta sistemlerini kapsayan kaynak teknolojileri tanıtılıyor.

Bilgisayar destekli tasarım ve üretimi geliştiren CAD/CAM uygulamaları, mekanik bakım ve arıza giderme teknolojileri, otomasyon ve robotik sistemler ile hidrolik ve pnömatik çözümler de fuarın öne çıkan teknoloji başlıkları arasında yer alıyor.

Fuarda ayrıca uygulamalı gösterimler ve seminerler gerçekleştiriliyor.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, açılışta yaptığı konuşmada, Bursa'nın birçok alanda olduğu gibi sanayide de Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer aldığını söyledi.

Her milletin kendi fırsatını, kendi içindeki özden yakalayarak ortaya çıkardığını belirten Altun, "Biz Türk milleti olarak birlik ve beraberlik, dayanışma, fedakarlık ve kahramanlık gibi duygularla tüm dünyada öne çıkan bir milletiz. Dolayısıyla biz bu hamuru, özü sanayiye de yansıtmamız gerekir." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün sadece sanayinin bir dalı değil aynı zamanda bir ülkenin bağımsızlığın da temsil eden bir alan olduğunu dile getirdi.

Bursa'da değişimi ve gelişimi sürdürülebilir kılmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Burkay, şunları kaydetti:

"Bugün 57 bin girişimcisiyle 28 milyar doların üzerinde ihracatıyla makine sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifi. Aynı zamanda ülkemiz bu sektörde 45 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Maalesef bu 45 milyar dolarlık ithalatın neredeyse yüzde 70'i ülkemizde üretilen makinelerden oluşmakta. O açıdan bu fuarları çok kıymetli buluyorum. Başta sektörün kendini ifade etmesinden, teknolojisini tanıtmasına kadar ve yurt içindeki alıcılarla birlikte yurt dışındaki alıcıların Türkiye'deki ve Bursa'daki makine sektörünü yakından tanımaları adına bu etkinliklerin gerçekten çok önemli bir misyonu var."

MİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek de dünyanının zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Rekabet sert, pazarlar daralıyor ama Türkiye'nin sanayisi güçlü ve köklüdür. Makine sektörümüz vizyon sahibidir. Mühendislerimiz yeteneklidir. Girişimcilerimiz cesurdur. Bu nedenle iddiamız net. Türkiye makine ve teknoloji üretiminde bölgesel değil, küresel güç olarak var olacaktır. Fuarımız da bu yolda yeni ve kritik bir eşik olacaktır. Buna tüm kalbimle inanıyorum." dedi.

Fuar, 6 Aralık'a kadar ziyaretçi ağırlayacak.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Ekonomi
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en kritik döneme girildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
title