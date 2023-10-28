Bursa'da Kaçak Sigara Üretim Fabrikasına Operasyon: 43 Milyon Liralık Malzemeye El Konuldu

Bursa'da yapılan operasyonda kaçak sigara üretim fabrikasına el konuldu. Operasyonda piyasa değeri 43 milyon lira olan sigara üretim makinesi, tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da, kaçak sigara üretim fabrikasına yapılan operasyonda piyasa değeri 43 milyon lira olan sigara üretim makinesi, tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemelere el konuldu, 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tütün Özel ekibi, merkez Yıldırım ilçesinde kaçak sigara üretim fabrikası olduğu yönünde ihbar aldı. Ortak hareket eden ekipler, H.İ.Ö'ye ait tesisi incelemeye aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, tesise operasyon düzenledi.

SİGARA FABRİKALARINDAKİ SİSTEMİN AYNISINI KURMUŞLAR

Tesiste yapılan incelemede, sigara üretim firmalarının fabrikalarındaki sistemin aynısının kurulduğunu belirledi. Fabrikada yapılan aramalarda piyasa değeri 25 milyon lira değerinde 1 sigara üretim makinesi, 3 sigara makinesine bağlı vakumlu kompresör, 1 paketleme makinesi, 1 tütün kurutucu makinesi, 520 bin satışa hazır sigara, 30 bin sigara filtresi ve 85 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakın mesafede bulunan fabrikanın depo kısmında yapılan aramalarda ise piyasa değeri 18 milyon lira olan 7,5 ton kıyılmış tütün, 5 milyon 500 bin sigara filtresi, 570 rulo sigara uç kağıdı, her biri 6 bin metre uzunluğunda olan 340 rulo sigara kağıdı, 54 adet kova içerisinde bulunan toplam bin 310 kilo tutkal ele geçirildi. İşletmenin sahibi H.İ.Ö. ve ismi öğrenilemeyen 2 çalışanı, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Operasyonda el konulan malzemelerin toplam değerinin ise 43 milyon lira civarında olduğu tespit edildi.