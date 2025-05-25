Bursa'da İkinci El Otomobil Pazarında Bayram Hareketliliği

Bursa'da İkinci El Otomobil Pazarında Bayram Hareketliliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ikinci el otomobil pazarında bayram öncesi hareketlilik yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlar, bayram ve yaz tatili için oto pazarına akın etti. Satışlarda gözle görülür bir artış gözlemleniyor ve alıcılar, çeşitli bütçelere uygun araçlarla pazardan memnun ayrılıyorlar.

Bursa'da ikinci el otomobil pazarında bayram havası erken yaşandı. Bayrama sayılı günler kala araçsız kalmak istemeyenler, kimi ailesiyle, kimi arkadaşıyla, kimisi ise ustasıyla oto pazarının yolunu tuttu.

Geçtiğimiz haftalarda sinek avlayan ikinci el otomobil pazarı yazın gelmesi ve bayrama sayılı günler kala hareketli günler yaşanıyor. Bayram ve yaz tatili için otomobil almak isteyen vatandaşlar ikinci el satışlarını arttırdı. Pazarda ikinci el satışlarında gözle görülür artış gözlenirken, bu durum otomobil alım satım yapanların yüzünü güldürdü.

Her bütçeye göre ticari ve hususi aracın bulunduğu oto pazarında, alanda satan da pazardan memnun ayrıldı. Bayram öncesi geçen haftalara göre daha hareketli bir pazar gördüklerini belirten hem satıcı hem de alıcılar şöyle konuştu;

"Sabahın ilk saatleri olmasına rağmen gezerken 3-4 tane arabanın satıldığını gördüm. Bayrama sayılı günler kala, bir hareketlilik başladı. Kimse bayrama ve yaz tatiline araçsız girmek istemiyor. Memleketine gidecek olan var. Gezmeye gidecek olan var. Otomobil kiralamaktansa kendi araçlarıyla gitmek için araba almak istiyorlar. Fiyatlar her bütçeye göre var. 150 bin liradan başlayan fiyatlar bile var. İnsanlarımız kilometreye, değişene ve boyaya çok takıyor. Eğer arabanın şasesinde bir şey yoksa, çok umursanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oto pazarında araba satışının veya alışının olmayacağını düşünenler var. Ancak bu gibi yerler daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem istediğiniz arabayı, istediğiniz gibi görüyorsunuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabiliyorsunuz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
AK Parti MKYK'sı toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda

AK Parti kritik bir gündemle toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın mesajında
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu'nun sarf ettiği cümle Ankara kulislerini hareketlendirdi
İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara Emniyeti'ni harekete geçiren görüntü! Yerlerde sürüklediler
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.