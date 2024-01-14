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Bursa'da Hava Şartları Balık Tezgahlarını Etkiledi

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Bursa'da denizlerde yaşanan hava şartları nedeniyle balık tezgahları olumsuz etkilendi. Balıkçılar denizlerde yaşanan fırtına nedeniyle çeşitliliğin az olduğunu söyledi. Fırtınalardan dolayı tezgahlarda çeşitlilik azalırken, balık fiyatları da yükseldi.

Bursa'da denizlerde yaşanan hava şartları nedeniyle balık tezgahları olumsuz etkilendi. Balıkçılar denizlerde yaşanan fırtına nedeniyle çeşitliliğin az olduğunu söyledi.

Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Denizde yaşanan fırtınalar balık tezgahlarını da etkiledi. Fırtınalardan dolayı tezgahlarda çeşitlilik azalırken, balık fiyatları da yükseldi. Hava şartları olumsuz devam ederse ilerideki günlerde balık fiyatlarının daha da artabileceğini söyleyen balıkçılar, mevsim normallerine dönülmesi durumunda istavrit ve hamsinin revaçta olduğunu ve fiyatlarının düşebileceğini ekledi. Kış aylarında tezgahlarda yerini alan hamsi 80, çupra 150, levrek 160, sardalya 70, istavrit 70, somon 250 liradan alıcılarını bekledi.

Bu yıl hamside bolluk var

Havaların mevsim normallerinde seyretmesi durumunda hamsi ve istavrit fiyatının düşebileceğini belirten balıkçı Fatih Gümüş, "Balıkçılık maşallah bu sene çok bereketli ama son 2-3 gündür hava çok sert esiyor. Az çıktığı için fiyatlar biraz yükseldi. Bolluk olsa fiyatlar aynı hamsi fiyatları 60-100 lira arasında oluyor. Denizde esinti olduğu zaman kayıklar çalışamıyor, balığı bulamıyor. Bu seferde fiyatlara yansıyor. En çok hamsi satılıyor. 100-150 lira civarında satılıyor. Bu sene revaçta istavrit ve hamsi var. İstavritin fiyatı 70-100 lira arasında satılıyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fırtına Bursa Balıkçılık Hava Durumu Ekonomi Güncel Haberler

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