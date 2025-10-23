Haberler

Bursa'da Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen 'Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı' ile '6. Turfood Horeca Fuarı' açılışı gerçekleştirildi. Bursa'nın tarımsal üretim kabiliyeti ve sanayi altyapısı ile gıda merkezi haline gelme vizyonu vurgulandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen "Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı" ile Network Fuarcılık tarafından organize edilen "6. Turfood Horeca Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Fuar Merkezi'ndeki açılışta, kenti gıda üssü yapma konusunda bir vizyonu ortaya koyma sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Bursa'nın tarih boyunca ipeğiyle, zeytiniyle, sanayisiyle, tarımıyla, üretimin başkenti olduğunu belirten Bozbey, şunları ifade etti:

"Bu güçlü geçmişi, teknolojiyle ve sürdürülebilirlikle birleştirerek geleceğe taşımak zorundayız. Bursa'nın tarımsal üretim kabiliyeti, sanayi altyapısı, lojistik avantajı ve yenilikçi girişim ekosistemi bizi sadece Türkiye'nin değil bölgenin de gıda merkezi haline getirecek önemli bir vizyonun temellerini oluşturuyor. Bugün dünya çok büyük bir sınavdan geçiyor. Gıdayı konuşuyoruz. Kuraklığa rağmen gıda ve tarımsal üretimde kendi kendimize yeten bir ülke olduğumuz günleri yakalamak zorundayız. Hem kentimizde hem ülkemizde artık suya daha fazla ihtiyaç duyan ürünler dışında geliştireceğimiz AR-GE çalışmalarıyla, daha az suyla aynı verimi ya da daha fazla verimi yakalayacak bir anlayışı artık ortaya koymak zorundayız."

"Gıda neredeyse savunma sanayisiyle eş değer durumda"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da fuarların, bütüncül bir yaklaşımla kentin tüm dinamiklerinin içinde olduğu, katkı sağladığı önemli organizasyonlar olduğunu söyledi.

Gıda sektörünün tüm dünyada stratejik alanların başında geldiğini, gıdanın savunma sanayisiyle neredeyse eş değer durumda olduğunu belirten Burkay, "Bu alanda yapacağımız çalışmalar, ortaya koyacağımız vizyon, ülkemizin bağımsızlığı için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Sadece savunma sanayisinde değil (gıdada) kendi kendine yetebilen bir kent ve ülke olamadığımız takdirde bağımsızlığımızı tam manasıyla kazanmamız mümkün değil." ifadesini kullandı.

Burkay, kentlerin ve ülkelerin kaynaklarını nasıl kullandığının çok önemli olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

"Bursa, son dönemde en fazla su problemiyle uğraşmakta. Hepimizin bildiği gibi toplam su kaynaklarının yüzde 70'i tarım alanlarında, yüzde 20'si konutlarda ve yüzde 10'u da sanayide tüketilmekte. Bugün Bursa'mız 17 organize sanayi bölgesiyle hem arıtma tesisleri hem de ileri arıtma tesisleriyle bu suyun belli kısmını geri kazanarak proses suyu olarak tekrar sanayinin hizmetine sunmakta. Bu yeterli mi? Asla değil. Tüm arıtılmış suların proses suyu olarak tekrar geri kazanılması, sanayiyle tarımın bütünleşmesi, hem Bursa'mızın hem de ülkemizin kendi kendine yetebilen stratejik bir konuma yükselmesi, bağımsızlığına erişmesi için olmazsa olmazımız. Aynı zamanda tarımda da ileri teknolojiyi devreye alarak dijital takip sistemleriyle mutlaka vahşi sulamayı bırakıp, işin özüne dönüp çok daha teknolojik altyapısı güçlü projelerle desteklememiz lazım."

Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker de gıda, kozmetik, ayakkabı, eğitim, su ve çevre alanında fuarlar düzenlediklerini, gıda ve kozmetik fuarlarını özellikle her yıl devam ettirdiklerini belirtti.

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ile Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ da törende konuşma yaptı.

Ardından açılış kurdelesi kesildi.

Fuarları ziyaret etmek için 25 Ekim son gün.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
