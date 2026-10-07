Bursa'da depozito sisteminde 20 milyonun üzerinde ambalaj toplandı

Bursa'da 1 Temmuz'da uygulanmaya başlayan depozito sistemi kapsamında bugüne kadar 20 milyonun üzerinde ambalaj toplanırken, yıl sonuna kadar günlük 1 milyon ambalajın sayma ve doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Çevre Ajansının koordinasyonunda yürütülen depozito sisteminin Bursa'daki operasyonlarını gerçekleştiren firma, kentte sistemin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kestel ilçesinde kurulan Sayma ve Doğrulama Merkezi'nde cam ve pet şişeler ile alüminyum kutular, depozito sistemi kapsamında toplandıktan sonra sayılarak doğrulanıyor ve depozito bedelinden arındırılıyor.

Ardından ambalajlar ezilerek geri dönüşüm sürecine gönderiliyor.

Burkasan Genel Müdürü Birhan Denktaş, AA muhabirine, Türkiye Çevre Ajansınca yaklaşık 6-7 yıllık altyapı çalışmalarının ardından hayata geçirilen depozito sisteminin 1 Temmuz'da fiilen başladığını hatırlattı.

Firmanın bu yılın başında Bursa ve ilçelerinde görev yapacak operatör olarak belirlendiğini dile getiren Denktaş, bu doğrultuda depozitosu olan ambalajların sayılacağı ve doğrulanacağı tesislere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Denktaş, Kestel'de 5 hattın aynı anda ve birbirine entegre olarak çalıştığı sayma doğrulama merkezini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu tesiste cam ve pet şişelerle alüminyum kutu ambalajlar, depozito sistemi kapsamında toplandıktan sonra buraya getiriliyor. Sayma ve doğrulama işlemi gerçekleştirdikten sonra depozito bedelinden arındırılıyor ve ezilerek tekrardan kullanılmayacak hale getiriliyor." ifadesini kullandı.

"İade makinelerimizle manuel el terminali sayılarımızı da artırmayı hedefliyoruz"

Denktaş, şu anda günlük 500 bin adet depozitosu olan ambalajın sayma ve doğrulama işlemini yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1 Temmuz'dan bu yana Bursa genelinde 20 milyonu aşkın şişeyi toplayarak sayma ve doğrulama işlemini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar günlük 1 milyon ambalajın tesislerimizde sayılıp doğrulanmasını hedefliyoruz. Bursa genelinde yıllık 1 milyar adedin üzerinde depozitosu olan ambalaj piyasaya sürülüyor. Günlük 1 milyonluk hedefimizle bu rakamın yüzde 30-35'ini karşılayacak durumdayız. Dolayısıyla bu tesislerden şehrin farklı noktalarında oluşturmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde depozito iade makinelerimizle manuel el terminali sayılarımızı da artırmayı hedefliyoruz."

Şu anda 70'e yakın depozito iade makinesinin kentin farklı noktalarında aktif bir şekilde çalıştığının bilgisini veren Denktaş, 100 yeni makine siparişi verdiklerini, iki aylık süre içinde bunların da kullanıma açılacağını aktardı.

Denktaş, sayma doğrulama merkezi ile makine sayısının artırılmasıyla ilgili hedeflerinin olduğuna değinerek, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 300'ün üzerinde depozito iade makinesini sahada aktif olarak çalıştırmayı hedefliyoruz. 5 tane hattın çalıştığı benzer bir tesisi şehrin batısında kurarak orada da hizmet vermeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de yıllık 25 milyar depozitolu ürün piyasaya sürülüyor"

Toplanan şişelerin geri dönüşüme giderek tekrar ham maddeye dönüştürüldüğünü anlatan Denktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yıllık 25 milyar depozitolu ürün piyasaya sürülüyor. Bunu tekrardan sayılıp doğrulanmasına ihtiyacımız yok. Bu bir atık yönetimi sisteminin bir parçasıdır. Nihayetinde burada ulaşmaya çalıştığımız şey, bu ham maddeyi tekrar geri dönüştürerek Türkiye sanayisine girdi olarak sokabilmektir. Biz 25 yıldır profesyonel atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. Toplanan pet ve cam şişeler, alüminyum kutularla ilgili geri dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Özellikle plastik konusunda çok ciddi yatırımlarımız var. Bu yatırımlar kapsamında geri dönüştürülmüş ham madde üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu sistem kapsamında toplanan bütün ambalajlar tekrar değerlendiriliyor, bir ham madde haline dönüştürülüyor. Başta otomotivde, tekstilde ve içecek endüstrisi olmak üzere sanayinin farklı alanlarında kullanılıyor. Bu sistem endüstriyel ölçekte yapılmış bir atık yönetimi operasyonudur."

Denktaş, güçlü bir sanayiye sahip olan Türkiye'nin plastik ham maddesinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu dile getirdi.

Geri dönüştürülmüş ham maddeye olan ihtiyacın arttığını vurgulayan Denktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geri dönüşüm sanayisi güçlüdür. Bu atıklar yeteri kadar toplanmadığı için ham madde yurt dışından ithal ediliyordu. Bizim gibi Türkiye'de farklı operatörler var. Bu operatörlerle beraber Türkiye genelinde bu sistemin çok ciddi bir şekilde yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Bu sistem sayesinde 2-3 senede ham maddenin yüzde 80-85'inin piyasadan toplandığını göreceğiz. Atıklar ham madde olarak endüstriye tekrar kazandırıldığında plastik ham madde atık ithalatlarımızın çok ciddi bir şekilde azalacağını öngörüyoruz. Vatandaşta ilgi var, sektörümüz de yatırımlarını gerçekleştirecektir. 2 yıl içinde minimum yüzde 80 toplama oranına ulaşacağımız, dünya tarafından da örnek alınabilecek bir sistemi burada kurgulamış olacağız."

Kaynak: AA