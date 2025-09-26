Haberler

Bursa'da Deniz Otobüsleri Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa'da Deniz Otobüsleri Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Deniz Otobüsleri tarafından planlanan 6 sefer, Marmara Denizi'nde beklenen şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

BURSA'da Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.