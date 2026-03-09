Haberler

Bursa'da APP plaka izdihamı...Kuyruk sokaklara taştı
Trafikte standart dışı APP plaka kullanan sürücülere yüksek para cezalarının uygulanacak olması, Bursa'da Şoförler Odası önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Sürücüler, plaka değiştirmek için saatlerce bekledi.

Trafikte standart dışı "APP plaka" kullananlara uygulanacak yüksek para cezalarının gündeme gelmesi üzerine Bursa'da sürücüler plaka değiştirmek için Şoförler Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren Bursa Şoförler Odası önünde yoğunluk oluşurken, sürücüler saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre araçlarında standart dışı (APP) plaka kullandığı tespit edilen sürücülere ilk ihlalde 140 bin lira para cezası uygulanacağı ve sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacağı açıklandı. Aynı ihlalin yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise cezanın 280 bin liraya kadar çıkabileceği ve ehliyete 60 gün süreyle el konulacağı belirtiliyor.

Bu cezalarla karşılaşmak istemeyen çok sayıda sürücü, Bursa'daki Şoförler Odası'na giderek plakalarını değiştirmek için sıraya girdi. Sabah saatlerinden itibaren oluşan yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler saatlerce bekledi.

Plakasını değiştirmek için sıraya giren bir vatandaş yaşanan yoğunluğa tepki göstererek, "Yeni plakayla eski plaka arasında çok büyük bir fark yok. Yazıları biraz küçültmüşler, aralarındaki boşluğu azaltmışlar. Eskisinde bolt karakter vardı, mühür vardı ama barkod yoktu. Şimdi küçük farklar var" dedi.

Yoğunluğun farklı ilçelerden gelen sürücüler nedeniyle oluştuğunu belirten bir vatandaş da, "Kestel'den gelen var, Gürsu'dan gelen var, Nilüfer'den gelen var. Ben Teleferik'ten geldim. Böyle olmaması gerekiyor. Her ilçede Şoförler Odası'nın bu işlemi yapması lazım. Yıldırım'da sordum, beni buraya yönlendirdiler. İnsanlar Ramazan ayında saatlerce bekliyor. Bu yoğunluğun azaltılması lazım" diye konuştu.

Plaka değişimi için ödeme yaptığını da söyleyen vatandaş, "Notere 421 lira ödedik, buraya da 850 lira yatırdık. Toplamda yaklaşık 1.270 liraya mal oldu" ifadelerini kullandı.

Şoförler Odası'nda işlemlerin 15.30'da sona erdiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
