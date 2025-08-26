Bursa'da Ahududu Üretimi Tehlikede: Kaybın Yüzde 70'e Çıkması Bekleniyor

BURSA-Ahududu üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Bursa'nın Kestel ilçesinde bu orman meyvesi, yok alma tehlikesi yaşıyor.

Orman meyvelerinden olan, içerdiği mineral ve vitaminlerle birçok rahatsızlığa iyi gelen ahududu, bağışıklığı güçlendiriyor, potasyum içeriğiyle kan basıncını düşürüp kalp sağlığını destekliyor ve sağlıklı sindirime katkı sağlıyor.

Göz sağlığına iyi gelen, cildi besleyen ve kan şekerini kontrol eden ahududu, TÜİK rakamlarına göre geçen yıl 7 bin ton civarında üretildi.

TÜİK'e göre bu yıl da değişiklik olmadan 7 bin ton civarı üretim beklense de ülke üretiminin yüzde 85'ini üreten Bursa'nın Kestel ilçesindeki ağaçlar, çiftçiler ve ortaya çıkan verim böyle söylemiyor.

Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Türkiye'nin böğürtlen ve ahududu üretiminde merkez konumunda olduklarını söyledi.

Gözede gibi dağın eteklerinde kurulu kırsal mahallelerde çiftçilerin Türkiye'nin en kaliteli ahududu ve böğürtlenini ürettiğini vurgulayan Kılıç, özellikle ahududu üretiminde Türkiye'nin 85'inin Kestel'den karşılandığını aktardı.

Bu yıl özellikle üretim merkezi olan Kestel'de rekolte sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Tonaj sıkıntımız var. Ahududu bölgemizde artık tükenmek üzere. Gen bozukluğu yaşadık. Yıprattık ahududuyu. Ağaçlarımız ve bahçelerimiz yoruldu eski verim yok artık. 5 ton yapa bahçemiz bir tona düştü. Ahududu ağaçlarının ıslah edilmesi gerekiyor. Bu yıl başlamasıyla bitmesi bir oldu hasadın. Yok çünkü, ağaçlar bomboştu. Yüzde 65-70 civarında kayıp var ve seneye bu kayıp daha fazla olacak."

"Kravatlı adamlar televizyonda konuşuyor sabaha gelen yok"

Avrupa ülkelerinde bu ıslah çalışmalarının çok iyi yapıldığını anlatan Kılıç, "Bölgeye göre ürün ıslah ediyorlar. Herşeyi çiftçiler olarak biz kendimiz yapıyoruz. Ben uzman ya da ziraat mühendisi değilim ki. Büyük kravatlı adamlar televizyona çıkıp konuşuyor sahaya gelen yok. Yüksek ziraat mühendislerinin köye gelip şunu yapalım dediğini duydunuz mu, ben duymadım." dedi.

Ahududun bölgede yok olma tehlikesi yaşadığını dile getiren Kılıç, "Acilen ıslah edilmeli. Bölge çiftçisinin en önemli gelir kapısı çünkü." ifadesini kullandı.

Yurt dışından özellikle Bosna Hersek ve Sırbistan'dan ürün geldiğini vurgulayan Kılıç, "Tüccarın bizden aldığını ürünün aynısına paketlenmiş olarak geliyor. Bu yıl üreticiden çıkış fiyatı 150 liradydı. Ama dışardan da bu fiyata getirdiler biz mücadele edemedik. Bir işçi en iyisi günde profesyonel olanı 25 kilo topluyor. Yevmiyesi 1500 lira. Günlük topladığından üreticiye ne kalıyor siz hesa edin" diye konuştu.

Kılıç, Lütfiye Mahallesi'nin geçen yıl 250 ton ürün yaptığını belirterek, bu yıl 70 tonda kaldıklarını sözlerine ekledi. - BURSA