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Bursa'da Ahududu Hasadı 20 Gün Erken Başladı

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Bursa'da ahududu üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Keles ilçesinde, hava şartları sebebiyle ahududular erken olgunlaştı. Çiftçiler, hasadı yetiştiremediklerini ve ürünlerin kilosunun 60 liradan satıldığını belirtti.

Türkiye'nin ahududu üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Bursa'da, hasat bu yıl 20 gün erken başladı. Hava şartları sebebiyle erken olgunlaşan ahududu meyvesini toplamaya yetişemediklerini belirten çiftçiler ürünün bu sene kilosu 60 liradan alıcı bulduğunu söylediler.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te ahududu hasadı bu yıl 20 gün erken başladı. Olumsuz hava şartlarından dolayı ahududuların birden olgunlaştığını gören çiftçiler erken hasada başlamak durumunda kaldı. Çoğunluğu aile işletmelerinden olan Keles'te mevsimlik işçilerin de bulunamamasıyla birlikte mahsullerin dalında kalabilme ihtimali olduğunu ifade eden çiftçiler, hasadı yetiştirememe durumunda ürünlerin bir kısmının ziyan olabileceklerini söyledi. Yaz ve sonbahar aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan ahududunun kilogramının 60 liradan satıldığı kaydedildi.

Hava şartlarından dolayı ahududuların bu sene erken olduğu belirten Ali Dündar ürünün ziyan olduğunu söyledi. Kendi bahçesinde ahududu yetiştiren Dündar, "Organik toprağımızda ahududu var. 2 çeşit ahududu var. Biri yediveren diğeri normal. Normali bir kere olan mahsul olduğu için en çok tercih edilendir. Normal ahudududan en çok reçel yapılır. Bu ahududuyu her yerde bulamazsınız. Gelen müşterilerimize memnuniyetle veriyoruz. Her yıl daha fazlasını tercih ediyorlar ama elimizden gelen imkanımız bunlardır. Bu kadar tedarik yapabiliyoruz. Bu sene kilogramı 60 liradan sattık. Hava şartlarından dolayı meyveler birden oldu. Ahududunun olmasına daha 20 gün vardı. Yetiştiremiyoruz, mahsuller dökülüyor. Eleman bulma sıkıntısı çekiyoruz. Köyler bitiyordu; insanlar dinleniyordu, ondan sonra ahududu topluyorduk. Bizim mahsulümüz ziyan olmuyordu. Şimdi ziyan oluyor. Dökülüyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Esinti olduğu için ahududu erken oldu. Elimizden geldiğince topluyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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