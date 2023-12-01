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Bursa Büyükorhan'da Gedikler Göleti ve Sulaması Projesi Devam Ediyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde planlanan Gedikler Göleti ve Sulaması projesi hakkında çalışmaların sürdüğü açıklandı. Proje tamamlandığında bölge çiftçileri modern sulama sistemleriyle arazilerini sulayabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sulu tarımın geliştirilmesine yönelik planlanan Gedikler Göleti ve Sulaması'nda çalışmalar sürüyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, buğday, fasulye, domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Büyükorhan ilçesinde, Gedikler Göleti ve Sulaması'nın tamamlanmasıyla bölge çiftçisi arazilerini modern sulama sistemleriyle sulamaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Büyükorhan'ın bereketli toprakları, çalışkan çiftçilerimizin emeği ve Gedikler Göleti'nden temin ettiğimiz su ile bir araya geldi. Gedikler Göleti'nin tamamlanmasının akabinde sulama kısmı da tamamlanarak faydaya dönüşecek. Kurulan modern basınçlı sulama sistemiyle çiftçilerimizin toprağı kıymetlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Akif Balta, 5 köyde 9 bin 236 dekar tarımsal arazinin sulama suyu ihtiyacını karşılamaya başlayacak Gedikler Göleti'ndeki çalışmalar kapsamında, sulama sezonu öncesi şebekedeki test ve kontroller tamamlanarak tarımsal arazilerin sulamaya açılacağını duyurdu.

Projenin ana su kaynağı olan Yoğunağaç Deresi üzerindeki Gedikler Göleti'nin temelden 31 metre yüksekliğinde, 400 bin 364 metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu bilgisini veren Mehmet Akif Balta, "Bursa'ya kazandıracağımız bu kıymetli eser sayesinde sosyal faydalarla 2023 rakamları ile milli ekonomimize yıllık yaklaşık 1 milyon lira ek fayda sağlanacaktır. Bursalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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