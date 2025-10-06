Bursa AgroGreen Tarım Fuarı, Uluslararası Alıcıları Ağırlamaya Hazırlanıyor

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, tam kapasite ile 8 Ekim'de çiftçiler ve firmaları buluşturmaya başlayacak.

8-11 Ekim'de Bursa'da düzenlenecek, hazırlanan 6 holün tamamının dolduğu fuar, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en büyük tarım vitrini olacak.

Bursa Tarım Fuarı, Almanya, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Nijerya, İran, Irak, Gana ve Gambiya gibi ülkelerden satın almacı ağırlayacak.

Böylece Türk üreticiler, ürünlerini ve teknolojilerini dünya çapında alıcılarla buluşturma şansına sahip olacak. Yurt dışından gelen alıcıların konaklama ve karşılama hizmetleri GL Platform tarafından organize edilecek.

Özellikle Nijerya'dan gelecek üst düzey heyetler, Türk tarım sektörüyle yeni iş birliği ve yatırım fırsatları oluşturmak için Bursa'da bir araya gelecek. Bursa ve çevre illerdeki çiftçilerin fuar ziyaretleri için de devasa bir organizasyona imza atıldı. Bölgedeki çiftçiler için 500 kilometrelik bir çapta servis organizasyonu yapılacak.

"Çiftçi yeni teknolojilerle buluşuyor"

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, fuarın bölgeye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Bursa'daki fuar yalnızca çiftçiye değil, esnaftan otelciye, üreticiden yan sanayiye kadar geniş bir kesime canlılık getiriyor. Çiftçi yeni teknolojilerle buluşuyor, yenilikler bölgeye kazandırılıyor. Fuarımıza bütün çiftçilerimiz davetlidir" dedi.

"Sektör için büyük bir kazanım"

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, fuarın sektöre büyük katkılar sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bursa AgroGreen Tarım Fuarı, yalnızca tarım ve hayvancılık sektörünün değil, bölge ekonomisinin de canlanmasına katkı sağlayacak. Çiftçilerimiz en yeni teknolojilerle buluşacak, üreticiler ve alıcılar arasında önemli iş birlikleri kurulacak. Bu yıl fuarımız dolu dolu geçecek, hem katılımcılarımız hem ziyaretçilerimiz için verimli bir deneyim olacak. Uluslararası heyetler, sektör temsilcileri ve üreticileri aynı çatı altında buluşturacak AgroGreen Bursa, tarımda yeni ihracat kapılarının açılmasına öncülük edecek."

Fuar kapsamında tarım, hayvancılık, süt ve sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, canlı hayvan ve tarımsal makineler gibi çok geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sergilenecek. - BURSA