Burhaniye Zeytinyağları Türkiye'nin her yerine gidiyor

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadına başlanırken, zeytinyağlarıda Türkiye'nin her tarafına gönderilmeye başlandı. Burhaniye'de kargo firmalarının önleri zeytinyağı tenekeleri ile doldu.

Burhaniye'de zeytin hasadı devam ederken, zeytinyağı da yoğun talep görüyor. Kargo firmaları, zeytinyağı sevkiyatlarında yüzde 40'a varan indirim uyguluyor. Zeytinyağı sevkiyatının her geçen gün arttığını anlatan Kargo Müdürü Turgay Yıldız, "Kuzey Egemizin zeytin sezonu başladı. Biz de üretimde yüzü gülmeyen çiftçimize destek olmak adına zeytin ve zeytinyağında iyi bir indirim yaptık., Yurtiçi Kargo olarak 81 İlimize Kuzey Egemizin yağını sevk ediyoruz. Şu anda günlük kotamız 3-4 ton civarında. Ama, ilerleyen günlerde bu 6 tonu bulur diye düşünüyorum. Sezon maalesef bu sene kısa olacak. Ama, gene de kaliteli yağımızı yurdun dör bir yanına indirimli bir şekilde göndermeye devam ediyoruz" dedi - BALIKESİR