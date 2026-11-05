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Burhaniye Ticaret Odası yönetimi İzmir'de zeytin ve zeytinyağı toplantısına katıldı

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Burhaniye Ticaret Odası yönetimi İzmir'de zeytin ve zeytinyağı toplantısına katıldı
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Burhaniye Ticaret Odası yönetimi, İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğindeki 2026/2027 sezonu zeytin ve zeytinyağı istişare toplantısına katıldı. Toplantıda üretim, tüketim ve ihracat beklentileri ile sektörün sorunları ele alındı; ardından heyet borsa yönetimine ziyarette bulundu.

Burhaniye ilçesinde. Ticaret Odası yönetimi, İzmir'de Zeytin ve Zeytinyağı Sektörünün Geleceğinin değerlendirildiği istişare toplantısına katıldı. Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Meclis Başkanı Erhan İnam, İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe 2026/2027 Sezonu İstişare Toplantısına katıldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; 2026/2027 zeytin ve zeytinyağı sezonuna ilişkin üretim, tüketim ve ihracat beklentileri ile sektörün öncelikli sorunları ele alındı. Oda, borsa, birlik ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; üretim beklentileri, iç ve dış piyasalardaki fiyat gelişmeleri, artan üretim ve işçilik maliyetleri, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve ihracatta rekabet gücünün artırılmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Meclis Başkanı Erhan İnam, sektör temsilcileriyle birlikte İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Şenay ve Borsa yönetimine ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette, kurumlar arası iş birliğinin ve zeytin-zeytinyağı sektörüne yönelik ortak çalışmaların önemi öne çıktı. Yararlı bir toplantı olduğunu kaydeden Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol, "Burhaniye Ticaret Odası olarak, bölgemizin en önemli tarımsal ve ekonomik değerlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağı sektörünün sürdürülebilir gelişimini desteklemeye, üreticilerimizin ve sektör temsilcilerimizin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Nazik ev sahiplikleri ve sektörümüzün geleceğine yönelik düzenledikleri verimli toplantı dolayısıyla İzmir Ticaret Borsası yönetimine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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