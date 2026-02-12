Haberler

Burhaniye'den Yunanistan'a Zeytin Çekirdeği İhracatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Tariş Zeytinyağı Fabrikası, zeytin işleme sürecinde ortaya çıkan çekirdekleri çevre dostu yakacak olarak Yunanistan'a ihraç ediyor. Müdür Emrah Öztürk, 60 ton zeytin çekirdeğinin sevk edildiğini belirtti.

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Tariş Zeytinyağı Fabrikası'nda, zeytin işlenmesi sırasında ortaya çıkan çekirdekler, çevre dostu yakacak olarak Yunanistan'a ihraç ediliyor. Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, 60 ton zeytin çekirdeğinin sevk edildiğini belirtti.

Burhaniye'de Tariş Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkan çekirdekler Yunanistan'a gönderiliyor. Yaklaşık 13 yıldır Yunanistan'ın Midilli adasına ihraç edilen zeytin çekirdeklerinin çevre dostu yakacak olması sebebiyle tercih edildiği belirtiliyor.

Tariş Müdürü Emrah Öztürk, son olarak 60 ton çekirdek gönderildiğini kaydederek, "Yaklaşık 13 yıldan beri Yunanistan'a çekirdek ihraç ediyoruz. Bugün sezonun son partisi olan 60 tonluk çekirdeği gönderdik. Zeytin çekirdeğini komşuya ihraç ediyoruz. Komşu da bizim çekirdekle ısınıyor. Kısmet olursa önümüzdeki sezonlarda da ihracatımız devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor: Türkiye'nin 3'üncü yola ihtiyacı var
Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife

İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife