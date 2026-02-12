Burhaniye'den Yunanistan'a Zeytin Çekirdeği İhracatı

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Tariş Zeytinyağı Fabrikası'nda, zeytin işlenmesi sırasında ortaya çıkan çekirdekler, çevre dostu yakacak olarak Yunanistan'a ihraç ediliyor. Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, 60 ton zeytin çekirdeğinin sevk edildiğini belirtti.

Burhaniye'de Tariş Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkan çekirdekler Yunanistan'a gönderiliyor. Yaklaşık 13 yıldır Yunanistan'ın Midilli adasına ihraç edilen zeytin çekirdeklerinin çevre dostu yakacak olması sebebiyle tercih edildiği belirtiliyor.

Tariş Müdürü Emrah Öztürk, son olarak 60 ton çekirdek gönderildiğini kaydederek, "Yaklaşık 13 yıldan beri Yunanistan'a çekirdek ihraç ediyoruz. Bugün sezonun son partisi olan 60 tonluk çekirdeği gönderdik. Zeytin çekirdeğini komşuya ihraç ediyoruz. Komşu da bizim çekirdekle ısınıyor. Kısmet olursa önümüzdeki sezonlarda da ihracatımız devam edecek" dedi.