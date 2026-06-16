Haberler

Burhaniye'de zeytinde kalite için yeni iş birliği

Burhaniye'de zeytinde kalite için yeni iş birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası tarafından hazırlanan 'Kuzey Ege Sofralık Zeytin Duyusal Analiz Paneli ve Panelist Yetiştirme Programı' projesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan destek aldı. Proje kapsamında Uluslararası Zeytin Konseyi standartlarında panel kurulacak ve panelistler yetiştirilecek.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası tarafından hazırlanan "Kuzey Ege Sofralık Zeytin Duyusal Analiz Paneli ve Panelist Yetiştirme Programı" projesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2026 Yılı Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol ve Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı Erhan İnam'ın katılımıyla proje sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında Burhaniye Ticaret Odası bünyesinde, Uluslararası Zeytin Konseyi standartlarına uygun Sofralık Zeytin Duyusal Analiz Paneli kurulacak ve sektöre yönelik nitelikli panelistler yetiştirilecek. Böylece Kuzey Ege'de sofralık zeytinlerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik önemli bir kalite altyapısı oluşturulacak. Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Varol, projenin bölgenin zeytin sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Kalite odaklı çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bu proje ile hem kurumsal kapasitemizi güçlendirecek hem de Edremit Körfezi zeytinlerinin marka değerinin artırılmasına katkı sağlayacağız. Burhaniye Ticaret Odası olarak, bölgemizin kalkınmasına verdikleri desteklerden dolayı Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyor, projemizin bölgemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...

Annesi Ece'nin kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

Bu nasıl bir kibirdir! Korumaları da kendisi de ayrı olay
Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın

Dünya Kupası'nda futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

Evlilik hayali kanlı bitti
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı

İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı

G7'de inanılmaz anlar! Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandılar