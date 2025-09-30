Burdur Şeker Fabrikası'nda Kampanya Dönemi Başladı

BURDUR Şeker Fabrikası'nda kampanya dönemi törenle başladı.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 100 gün sürecek kampanya dönemine ilişkin tören düzenlendi. Fabrika bahçesindeki 71'inci pancar alım töreninde konuşan Fabrika Müdürü Mehmet Zararsız, "Burdur Şeker Fabrikası olarak bugün pancar alımlarına başladık. Pancar işlemesine 3 Ekim tarihinde başlayacağız. 24 saat 3 vardiya sistemiyle günlük ortalama 5 bin 600 ton pancar işlenecek. Bu kampanya döneminde işlenecek olan 560 bin ton pancardan yaklaşık 75 bin ton kristal şeker, 25 bin ton melas, 165 bin ton yaş pancar posası üretimi gerçekleştirilecek. 2025 yılında şeker pancarı üretimi için Burdur merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni, Yeşilova olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğimize bağlı 146 köyde 3 bin 918 çiftçi ailesiyle 704 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapıldı. 102 bin 350 dekar pancar ekimi gerçekleşti. Burdur Şeker Fabrikası olarak özveri ile çalışacağımıza inandığım bir üretim dönemine daha girmenin heyecan ve gururu içerisindeyiz" dedi.

Konuşmanın ardından dua edildi ve kurban kesildi. Fabrikaya ilk pancarı teslim eden üreticilere ödülleri verildi. Pancar üreticisi Osman Can, bu yılki pancar alım fiyatlarının henüz açıklanmadığını, 4 lira civarında bir fiyat beklediklerini, hava şartları nedeniyle bu yıl üretimin az olduğunu söyledi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,