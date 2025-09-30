Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 Pancara Alım Kampanyası Başladı

Burdur Şeker Fabrikasında 2025-2026 dönemi pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. 152 bin dekarda yetiştirilen yaklaşık 700 bin ton şeker pancarından bu dönem 80 bin ton kristal şeker, 28 bin ton melas, 170 bin ton yaş küspe, 12 bin ton kuyruk üretimi hedefleniyor.

Şeker Fabrikası Pancar Alım Sahasında gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçilere hediyelerin verilmesinin ardından dua edildi. Kantar üzerindeki kurdele kesimi ile pancar alımı başlatıldı. Burdur Şeker Fabrikası'ndan bu sezon 80 bin ton kristal şeker, 28 bin ton melas, 170 bin ton yaş küspe ve 12 bin ton kuyruk üretimi hedefleniyor.

Açılış konuşması yapan Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, "2025 yılında şeker pancarı üretimi Burdur merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni ve Yeşilova olmak üzere 7 adet ziraat bölge şefliğimize bağlı 146 köyde 3 bin 918 çiftçi ailesi ile 700 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmenin karşılığında ise 152 bin dekar şeker pancarı ekimi gerçekleşmiştir" dedi. - BURDUR