Burdur'da Sürdürülebilir Turizm Stratejisi İçin Protokol İmzalandı

Burdur'da Sürdürülebilir Turizm Stratejisi İçin Protokol İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da sürdürülebilir turizm anlayışı kapsamında hazırlanan 'Burdur İli Turizm Stratejisi' için Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na yapılan başvuru sonucu teknik destek projesi protokolü imzalandı. Proje, Burdur'un turizm potansiyelini planlı bir şekilde geliştirmeyi ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Burdur'da sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda hazırlanan "Burdur İli Turizm Stratejisi" için önemli bir adım atıldı. Yeşilova Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKA) yapılan başvuru kapsamında danışmanlık hizmeti alınmasını öngören teknik destek projesi için protokol imzalandı.

BAKA Genel Sekreterliğinde düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazanan proje, Burdur'un kültürel ve doğal zenginliklerinin planlı turizm gelişimiyle ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sunmasını amaçlıyor. Strateji kapsamında ilin mevcut turizm potansiyeli analiz edilecek, taşıma kapasitesi belirlenecek, sürdürülebilir turizm ve ziyaretçi yönetimi stratejileri oluşturularak kapsamlı bir rapor hazırlanacak.

"Bu strateji geleceği planlayan bir yol haritası olacak"

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Burdur'un Salda Gölü'nden Kibyra Antik Kenti'ne, Lavanta Bahçeleri'nden Burdur Gölü'ne kadar geniş bir turizm yelpazesi sunduğunu belirterek, "Hazırlanacak strateji bugünü değil, geleceği planlayan bir yol haritası olacak" dedi.

Yerel ekonomiye katkı sağlayacak sürdürülebilir bir turizm modeli hedefleniyor

Yeşilova Kaymakamı ve Birlik Başkanı Mustafa Turan ise, projeyle turizm gelirlerinden alınan payın artırılmasının ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak sürdürülebilir bir turizm modelinin hedeflendiğini vurguladı. Çalışma kapsamında Burdur turizminin mevcut durumu analiz edilecek, sektör temsilcileriyle istişare toplantıları düzenlenecek ve eylem planlarını içeren kapsamlı bir strateji dokümanı hazırlanacak. Proje sonunda il genelinde doğa ve kültürel mirası koruyarak turizmle kalkınma sağlayacak katılımcı bir model ortaya konması planlanıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

Zirveden beklenen kare geldi! Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı

Ateşkesin ertesi günü İran Meclisi'nden dikkat çeken karar
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da tehlikeli sıcaklık alarmı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

İstanbul'da alarm! Termometreler bu dereceyi görecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran çağrı! Trump'a açık açık söylemiş
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.