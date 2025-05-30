Burdur'da Kurban Bayramı Öncesi Yoğun Denetim: 9 Firmaya Ceza Kesildi

Burdur'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağdur olmaması ve haklarının korunması amacıyla il merkezi ve ilçelerde yoğun denetim gerçekleştirdi.

Özellikle gıda sektöründe fahiş fiyat artışı ve stokçuluk gibi olumsuz uygulamaların önüne geçmek için sürdürülen denetimler, bayram öncesinde daha da yoğunlaştırıldı. Zincir marketler, temel gıda ve bayramlık ürün satış noktaları aralıksız kontrol edildi.

Denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki farklar, fiyat değişim tarihlerinin uygunluğu ve fahiş fiyat uygulamaları titizlikle incelendi. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere her ürün için ayrı ayrı idari yaptırım uygulandı.

9 firmaya 28 bin 494 TL para cezası uygulandı

Burdur genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 320 firma ve 1788 ürün kontrol edilirken, 9 firmaya toplam 28 bin 494 TL idari para cezası kesildi. Cezalar market, baharat, kuruyemiş, kafe, pastane, lokanta, fırın ve diğer işletmeleri kapsadı.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odası'na da bilgilendirmeler yapılarak, üyelerine gerekli uyarılar iletildi.

Vatandaşlar, karşılaştıkları haksız fiyat uygulamalarını "ALO 175" Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artış Sistemi (HFA) ya da Ticaret İl Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirebilecekler.

Valilik, ticari işletmelerin mevzuata uygun hareket etmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı. - BURDUR