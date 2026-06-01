Buldan'da asmalar uyandı, bereketli sezon beklentisi arttı

Denizli'nin Buldan ilçesinde asmalarda başlayan uyanma ve doğuşlar, üreticilerde verimli sezon beklentisini artırdı. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, mevcut gelişmelerin bereketli bir sezonun müjdecisi olduğunu söyledi.

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, Doğan Mahallesi'nde bağlarda üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Buldan merkez ve mahallelerinde yaklaşık 40 bin dönüm alanda turfanda çekirdeksiz Sultaniye üzüm yetiştiriciliği yapıldığını belirten Al, kış ve bahar şartlarının üretici açısından olumlu geçtiğini ifade etti.

"Güzel geçen kışın ardından bahar ayları da çiftçilerimiz için verimli geçiyor"

Asmalarda uyanmaların başladığını ve salkım oluşumlarının gözlendiğini kaydeden Al, önümüzdeki haftalarda asma yapraklarının sarma yapmak ve seyreltme amacıyla toplanmaya başlanacağını söyledi. Temmuz ayında ise iç piyasa ve ihracat açısından önemli yere sahip turfanda çekirdeksiz Sultaniye üzümde hasat heyecanı yaşanacağını dile getirdi.

Şu ana kadar üzüm üreticileri açısından şartların olumlu geliştiğini belirten Al, "Tabiat uyanmaya başladı. Asmalarda da uyanmalar gözleniyor. Güzel geçen kışın ardından bahar ayları da çiftçilerimiz için verimli geçiyor. Bundan sonra da verimli, bereketli ve afetsiz bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.

Buldan'da üreticiler, asmalardaki doğuşların yeni sezonda yüksek rekolteye işaret etmesini umut ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
