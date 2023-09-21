Bulanık'ta Çiftçilere Süt Ekipmanları Dağıtıldı

Muş'un Bulanıklı çiftçilere Bulanık Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından süt güğümü, süt sağım makinası ve süt taşıma el arabası düzenlenen törenle dağıtıldı.

Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ın başkanlığını yapmakta olduğu Bulanık Yerel Eylem Gurubu Derneği'nin "Bulanık soğut süt zinciri" projesi kapasite artırımı için Bulanıklı çiftçilere 96 adet süt güğümü, 12 adet süt sağım makinası ve 48 adet süt taşıma el arabası dağıtıldı.

Bulanıklı çiftçilere ekipman dağıtım töreninde konuşan Bulanık- Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, Bulanık Yerel Eylem Gurubu Deneğinin faaliyetleri çerçevesinde ekipmanların dağıtıldığını belirterek, "2022 tarihinde Avrupa Birliği (AB) ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşturduğumuz ve birliğimizin ortak olduğu Bulanık Yerel Eylem Gurubu Derneğinin faaliyetleri içerisinde yer alan, yerel halkı harekete geçirme YEG bölgesi kapasite geliştirmesi çerçevesinde süt sağım makineleri, süt taşıma arabası ve süt güğümü dağıtımı yapılacaktır. Bu tür proje ve faaliyetlerin kırsal kalkınmaya olan katkısı ve katma değeri tartışmasızdır. Bu vesile ile leader yaklaşımını ilçemize kazandıran bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bizden desteklerini esirgemeyen başta kaymakamımıza, TKDK il koordinatörümüze DAKA Muş il koordinatörümüze, DAP İdaresi Bölge Başkanımıza, büyük emekler sarf eden idari ve uzman personel kadrosuna, ismini saymadığım tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bulanık'ta göreve başlamadan önce bu projenin devam ettiğini belirten Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, bütün Bulanıklıların bu proje sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bulanık'ın geçmişten bugüne çok yol kat ettiğini belirten kaymakam Ocak, " Ben buraya gelmeden önce zaten devam eden bir proje vardı. Şimdi bize düşen şu eksik kalan bir şey varsa tamamlamak ve buna destek olmaktır. Bulanık geçmişten bugüne çok yol kat etti. Bugün huzurumuz var, bugün birliğimiz var, bugün dirliğimiz var. Rabbim bugünlerimizi bozmasın. Bugün bu meydanda bu güzel insanlar varsa bunun en önemli sebebi var olan huzur ortamıdır. Onun için bütün Bulanıklıların buna sahip çıkması gerekir. Bugün burada Bulanıklı çiftçilerimize 96 süt güğümü, 12 süt sağım makinası ve 48 süt taşıma el arabası dağıtacağımız malzemeler. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan ve TKDK Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne'nin konuşmalarının ardından çiftçilere ekipman dağıtımının ardından program sona erdi. - MUŞ