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Buğday Üretiminde Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Uyarısı

Buğday Üretiminde Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü Uyarısı
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına karşı üreticileri uyardı. Hastalık, yüzde 10 ila 40 oranında verim kaybına yol açabilirken, uygun koşullarda bu kaybın yüzde 50'ye kadar çıkabileceği belirtildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, buğday üretiminde ciddi verim kayıplarına yol açabilen kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına karşı üreticileri uyardı.

Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan buğdayda yaygın olarak görülen hastalığın yüzde 10 ila yüzde 40 oranında ürün kaybına neden olabileceğini vurgulayan Sağlam, "Uygun mevsim koşulları ve münavebe sistemiyle bu kayıp yüzde 50'nin üzerine çıkabiliyor" dedi.

Hastalığa başta fusarium culmorum, gaumannomyces graminis, bipolaris sorokiniana ve rhizoctonia cerealis gibi etmenlerin neden olduğunu ifade eden Sağlam, bu organizmaların toprakta ve bitki artıklarında iki yıldan fazla süre canlı kalabildiğini belirtti.

Sağlam, hastalığa karşı alınabilecek önlemler arasında toprak işlemesi, uygun ekim derinliği, konukçu olmayan bitkilerin yetiştirilmesi, dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi, dengeli gübreleme ve iz element eksikliklerinin giderilmesini saydı. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte pas hastalıkları, külleme ve septoria yaprak lekesi gibi diğer hastalıkların da görülmeye başlanacağını kaydeden Sağlam, üreticilerin hububat ekili alanlarda ilaçlama için dikkatli gözlem yapmaları ve yalnızca ruhsatlı ilaçları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.

Sağlam, üreticilerin ilaçlama dozları ve teknik destek için il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurabileceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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