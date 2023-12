Bucak'ta Tarım Arazilerinin Kullanımı Projesi kapsamında 5 bin incir fidanı dağıtıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Vali Türker Öksüz'ün katılımıyla 5 bin incir fidanı dağıtıldı. Programda konuşan Vali Öksüz, 'Emek veren, alın teri döken üreticimizin, çiftçimizin her zaman yanındayız' dedi.

Burdur'un Bucak ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Vali Türker Öksüz'ün katılımıyla 5 bin incir fidanı dağıtıldı. Programda konuşan Vali Öksüz, "Emek veren, alın teri döken üreticimizin, çiftçimizin her zaman yanındayız" dedi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi'nde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Melli İnciri Fidan Dağıtım Programı düzenlendi. 2018 yılı içerisinde coğrafi işaret alan Melli İnciri'nin, kendine has aroması ve pazardaki karşılığı ile Burdur'a katma değer sağlayan önemli tarımsal ürünlerinin başında geldiğini ifade eden Vali Öksüz, üretim noktasında gösterdikleri gayretleri dolayısıyla bölge halkını kutladı.

Düzenlenen törende TAKEP çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü girişimleriyle Aydın İncir Araştırma Enstitüsü'nde bölgeden götürülen incir çeliğinden üretimi gerçekleşen 5 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı. Kocaaliler Beldesi Kapalı Pazar alanında düzenlenen fidan dağıtım töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programa Burdur Valisi Türker Öksüz, Bucak Kaymakamı Bayram Gale, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, belediye başkanları, kurum müdürleri, stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Öksüz, İncir Fidanı Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmasında, "Kocaaliler, ilimizin üretici beldelerinin başında geliyor. Burada üretilen Melli İnciri ve çelenklerle birlikte hem ilimize hem de ülkemize katma değer yaratan, bu ürünleri ihraç ederek aynı zamanda ülkemize döviz kazandıran Kocaalilerli vatandaşlarımıza, bütün üreticilerimize, emek veren bütün çiftçilerimize huzurlarınızda teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Burdur olarak üreten bir tarım ve hayvancılık şehri olarak, bundan mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu bizim için çok önemli bir nitelik. Artık dünya ülkeleri gayri safi hasılalarını artırdıkça, ürettikçe insanlarını daha refah içinde yaşatabiliyorlar." dedi.

Ayrıca konuşmasında, "Ekonomimizi büyütmek için yani pastayı büyütmek için ve insanlarımızın refahını bulunduğu konumdan daha yüksek bir yere taşımak için üretmek zorundayız." diyen Vali Öksüz, "Bunu da başaran bir il olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda bu beldenin de çok önemli katkı verdiğini, katkı sunduğunu ifade etmek istiyorum. Melli İnciri hakikaten kendine has aromasıyla çok kaliteli, çok güzel bir ürün. Burada yetişen ve ihraç edilebilme noktasına da gelinmiş, pazardaki karşılığı her geçen gün artan, satma imkanının her geçen gün arttığı çok kıymetli bir ürün. Burada 70 bin ağaçtan yıllık bin 100 tonluk üretim rekoltesi elde edildiğini biliyoruz. Bunu tabii ki daha fazla arttırmak, bu pazarı genişletmek istiyoruz. Bu anlamda coğrafi işaretli olması çok kıymetli. İnşallah burada tabii ki daha önceki yıllarda tarım müdürlüğümüz vasıtasıyla 10 bin adet fidan dağıtımı yapılmış. Bugün inşallah 5 bin adet fidan dağıtımını hep birlikte yapacağız. Bütün köylerimizin ve beldenin hepsinin tabii ki bu üretimde katkısı var. Çiftçilerimizi tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

"Emek veren çiftçimizin her zaman yanındayız"

Burdur'da üreticilerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Vali Öksüz, "Biz çiftçimizin, emek veren, alın teri döken üreticimizin çiftçimizin her zaman yanındayız. Bu fidanları yüzde yetmiş beş hibeyle üreticimize veriyoruz. Gerek Melli İnciri'ni gerekse bitkisel üretime konu olabilecek ürünleri desteklemeye devam edeceğiz. Yeter ki siz üretin, üretme isteğinizi ortaya koyun, bizler vatandaşlarımıza, üreticimize, çiftçimize desteği verelim. Hayırlı olmasını diliyorum. Fidelerin inşallah ilimize ekonomik olarak çok büyük katkısı olacaktır. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Vali Öksüz tarafından çiftçilere incir fidanı dağıtılmasıyla program sona erdi. - BURDUR