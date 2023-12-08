Buca Belediyesi Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'nda Yerini Aldı

Buca Belediyesi dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne katıldı. Başkan Erhan Kılıç, Buca Belediyesi olarak kente sağladıkları katkılar, hazırladıkları projeler ve çalışmalarla fuarda yerlerini aldıklarını belirterek, tüm ziyaretçileri Buca Belediyesi standına davet etti.

Türkiye'nin en büyük uluslararası turizm platformu haline gelen Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi bu yıl 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleştiriliyor. Dünyada birçok ülkenin ve Türkiye'nin dört bir yanından kentlerin katıldığı, kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerin yanında yöresel lezzetlerin de tanıtıldığı fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Buca'nın doğal güzellikleri, tarihi sokakları, levanten köşkleri le aynı zamanda önemli turizm noktalarından biri olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ticaret ve turizm sektörünün bir araya geldiği fuarda yer almaktan mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Kılıç "Buca Belediyesi olarak kente sağladığımız katkılar, projelerimiz, tarım, sosyal, kültürel alanlarda yaptığımız çalışmalarla fuarda yerimizi alıyoruz. Konuklarımızı standımıza bekleriz" diye konuştu.

Buca Belediyesi, bu yıl 17.defa gerçekleştirilen fuarda İzfaş Gaziemir Fuar alanı Hol- A C106 no'lu stantta birbirinden güzel Buca görselleri ile yerini aldı. Buca'nın tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı stant katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Fuara gelen ziyaretçilere, Buca'nın tarihi yapılarının tanıtıldığı 'Buca'da Tarih' isimli kitapçık, 'Yarının Buca'sı' kapağı ile yayınlanan ve Buca Belediyesi'nin çalışmalarının anlatıldığı dergi ile çeşitli promosyon hediyeler verildi. - İZMİR