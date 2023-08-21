Buca Belediyesi Tıbbi Adaçayı İhraç Edecek

Buca Belediyesi, tarımsal kalkınma projeleri kapsamında tıbbi adaçayı üretimine başladı. 26 dönümlük arazide 6,5 ton ürün elde edilecek ve adaçayı ihraç edilecek. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'nın tarımda çağ atlayacağını belirtti.

Tarımsal kalkınma projelerini art arda hayata geçiren Buca Belediyesi, tıbbi adaçayı ihraç etmeye hazırlanıyor. Kaynaklar bölgesindeki 26 dönümlük arazide 6,5 ton ürün elde edeceklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'ya tarımda çağ atlatacağız" dedi.

Buca Belediyesi, katma değeri yüksek ürün üretimini sürdürüyor. Salepten sonra tıbbi adaçayı yetiştiriciliğine başlayan belediye, ilçenin kırsal alanlarını da cazibe merkezine dönüştürüyor. Ocak ayında belediyeye ait 26 dönümlük arazide dikimi yapılan adaçayının ilerleyen günlerde hasat edileceği belirtilirken, bu yıl 6,5 ton ürün elde edilmesi öngörülüyor. Herhangi bir zirai ilaç kullanmadan faydalı bir bakteri türü olan 'pseudomonas fluorescens' uygulanarak elde edilen adaçayının hasadın hemen ardından ihraç edilmesi planlanıyor.

AMAÇ, ÜRETİMİ ÖZENDİRMEK

Başkan Kılıç, göreve geldikleri ilk günden bugüne Buca'da tarımsal üretimi özendirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Suyu sevmeyen, kalitesi yüksek, yurt dışına ihraç edebileceğimiz adaçayı üretimiyle tarımda çağ atlayacağız. Hasadını yapmaya hazırlandığımız bu bitki 5 yıl boyunca ticari olarak verim vermeye devam edecek" dedi.

ÇİFTÇİLERE EĞİTİM VERİLECEK

Buca'da adaçayı üretimini teşvik etmek amacıyla gelecek günlerde üreticilere fide dağıtılarak, Buca Belediyesi'nin Tarım Okulu projesi çerçevesinde adaçayı üretimi konusunda eğitim verileceği kaydedildi.