Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten "Yok artık" dedirten altın tahmini

Altın piyasasında yükseliş ivmesi devam ediyor. 24 Aralık 2025 Çarşamba günü ons altın 4525 dolar seviyesine çıkarken, gram altın da 6235 TL ile yeni zirvesini gördü. Rekorların ardından yatırımcıların gündeminde "Altın bundan sonra ne olur?" sorusu öne çıktı.

İSLAM MEMİŞ: ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY BOYUNCA...

Haber Global'de yer alan haberde "Önümüzdeki süreçte altını neler bekliyor?" sorusunu yanıtlayan finans analisti İslam Memiş, yılın ilk yarısına kadar yükselişlerin devamını beklediğini ifade etti. Memiş, ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyelerine işaret ederken, gram altında ilk hedefin 8 bin TL olduğunu söyledi.

"10 BİNLİ RAKAMLAR SÜRPRİZ OLMAZ"

Memiş, öngörülemeyen gelişmelerin yaşanması halinde daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceğini vurguladı. Jeopolitik gerilimlerin artması durumunda "5 haneli, hatta 10 binli rakamların sürpriz olmayacağını" belirtti.

2026'NIN İKİNCİ YARISI İÇİN FARKLI SENARYO

İslam Memiş, mevcut koşullar devam ettiği takdirde 2026'nın ortalarından itibaren yükselişin hız kesebileceğine dikkat çekti. Memiş, 2026 yılının ikinci yarısında ons altında "stabil hatta düşen trend" ihtimalinin güçlenebileceğini ifade ederek, bu dönemin farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.