Bu kez zam değil indirim! Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişecek

Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

Benzine gelecek 1,73 liralık indirimin ardından İstanbul'da ortalama litre fiyatları 43,37 TL'ye, İzmir'de 44,41 TL'ye ve Ankara'da ise 44 liraya gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;

İstanbul Avrupa Yakası;

Benzin fiyatı: 45,10 TL

Motorin litre fiyatı: 43,54 TL

İstanbul Anadolu Yakası;

Benzin fiyatı: 44,97 TL

Motorin litre fiyatı: 43,46 TL

Ankara;

Benzin litre fiyatı: 45,73 TL

Motorin litre fiyatı: 44,21 TL

İzmir;