Üye Girişi
Haberler

Bu kez zam değil indirim! Akaryakıt istasyonlarında fiyat göstergeleri yine değişecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 Ağustos Pazartesi gecesi benzinin litre fiyatına 1 lira 73 kuruş indirim gelecek. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,47 TL'ye, Ankara'da 44,01 TL'ye, İzmir'de 44,46 TL'ye gerileyecek.

Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

Benzine gelecek 1,73 liralık indirimin ardından İstanbul'da ortalama litre fiyatları 43,37 TL'ye, İzmir'de 44,41 TL'ye ve Ankara'da ise 44 liraya gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;

İstanbul Avrupa Yakası;

  • Benzin fiyatı: 45,10 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43,54 TL

İstanbul Anadolu Yakası;

  • Benzin fiyatı: 44,97 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43,46 TL

Ankara;

  • Benzin litre fiyatı: 45,73 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44,21 TL

İzmir;

  • Benzin litre fiyatı: 46,14 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44,68 TL
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

İstanbul Ankara İzmir Zam Ulaşım Otomobil Finans Ekonomi Güncel Haberler

İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

 Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Meclis'te DEM Partili vekile yumruk atan Karaismailoğlu: Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor

Meclis'te DEM Partili vekile yumruk atan Karaismailoğlu: Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor
500

Yorumlar (2)

Murat Kuş:

Bugün 1 lira indiriliyorsa 5 gün sonra 5 lira zam gelecek

17
2
yanıtYanıtla
Cihan NARTAK:

brent petrol okdr gerilediki nerdeyse 2 yıl önceki fiyatlar. alış fiyatları. bu gelen indirim şaka gibi.

4
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title